Почему вы должны приобрести топпер

Практичный топпер все чаще привлекает внимание покупателей и становится альтернативой покупки полноценного матраса. Топперы лёгкие, занимают мало места, их можно постелить на любую поверхность и взять с собой в поход, поездку, гости и т. д.

Зачем нужен топпер

Назвать топпер полноценным спальным местом или даже просто матрасом не получится. В первую очередь потому, что постелив его просто на пол, устроиться по-настоящему с комфортом не получится, все-таки он достаточно низкий. Но в остальном ему просто нет равных, это очень универсальная и удобная вещь.

Топпер обычно используют для того, чтобы сделать удобной поверхность, спать на которой уже невозможно. Его застилают поверх старого, деформированного матраса или дивана. Можно выделить ряд ситуаций, когда без топпера обойтись не получится:

старый диван – к сожалению, спать на диване с комфортом в течение долгого времени невозможно. В скором времени отдельные части дивана разъезжаются. Поэтому топпер будет просто незаменим, постелив его, вы не заметите никакого неудобства;

старый матрас – матрасы, к сожалению, тоже со временем приходят в негодность и лучший способ исправить ситуацию – использовать топпер.

Покупка топпера поможет обновить спальное место и вновь сделать его комфортным.

Как выбрать топпер

Выбрать топпер очень просто. Конструкция у него самая простая, независимо от стоимости, меняются только материалы. Поэтому единственное, на что придётся обратить внимание, это стоимость. Дешёвый топпер справится со своей задачей не хуже чем дорогой, но некоторые отличия между ними, конечно, будут.

Для изготовления топперов используют разные материалы. Дешёвый топпер отлично справляется со своим функционалом, но может быть ограничен в грузоподъемности. Обычно недорогие модели рассчитаны не более чем на 80 кг нагрузки. Поэтому их стоит выбирать для детей и людей небольшого веса.

Для изготовления недорого матраса используют те же материалы, что и при производстве ортопедических матрасов. Поэтому срок их службы может достигать 10 лет. Очень неплохо для портативной версии.

Кому нужен топпер

Топпер обязательно нужно купить каждому. Это незаменимая вещь, с помощью которой практически любое покрытие можно превратить в спальное место буквально в считанные минуты. Они лёгкие, в сложенном состоянии занимают минимум места. Хранить их можно, просто положив в шкаф или в диван. Если в вашем доме часто бывают гости или вы сами любите навещать своих друзей и родственников, то обязательно приобретите топпер.