Смарт-часы – аксессуар для мужчин и женщин

В компактном корпусе смарт-часов скрывается надежный электронный помощник, который побеспокоится не только об удобстве, но и о здоровье владельца. Поэтому купить умные часы хотят многие мужчины и женщины. Не обойтись без гаджета и детям – с помощью такого девайса родители всегда узнают о местонахождении ребенка.

Полезные функции для взрослых

Десятки производителей предлагают смарт-часы с огромным набором функций. Прежде всего, нужно определиться с набором необходимых возможностей. Например, далеко не каждому нужен высотомер или календарь рыбака. В то же время без некоторых функций просто не обойтись. Среди главных из них:

подсчет шагов;

подсчет потраченных калорий;

отслеживание сна;

будильник;

отслеживание физической активности;

датчик пульса и т. д.

Современные модели могут даже отслеживать уровень кислорода в крови, что актуально на сегодняшний день. Некоторые из устройств способны определять уровень глюкозы в крови, что будет важно для диабетиков.

Но даже при отсутствии проблем со здоровьем умные часы будут полезными каждому. Это стильные устройства, которые подчеркнут чувство стиля. Всегда можно выбрать соответствующий настроению или одежде циферблат.

Отличия мужских и женских часов

Современные бренды выпускают устройства для мужчин, женщин и унисекс-часы. Модели для представителей сильного пола отличаются достаточно большими размерами, классической формой (квадратные, круглые), соответствующим набором функций.

Женские модели рассчитаны на элегантное запястье, поэтому они не выглядят массивно. Даже если диаметр циферблата большой, корпус устройства плоский. В женских устройствах используются самые разнообразные формы. Кроме того, установлен необходимый набор функций, который требуется каждой женщине.

Некоторые смарт-часы отлично смотрятся и на мужском, и на женском запястье. Унисекс-модели крайне популярны в последние годы, ведь их могут носить представители обоих полов.