Какой он, модный шкаф-купе в 2021 году: тренды и особенности

Многие жители Украины сегодня делают выбор в пользу шкафа-купе, так как он вместительный и эффектный. Современную систему хранения можно без труда подобрать для любой площади и интерьера, учитывая требования к размерам и дизайну. Большой ассортимент актуальных позиций представлен на сайте компании «Дубок». Она сотрудничает с ведущими украинскими производителями сертифицированной мебели. На сайте регулярно появляются новинки, соответствующие интерьерной моде 2021 – 2022.

Какие системы хранения сейчас в моде? Ответ на этот вопрос вы найдете в данной статье. Информация будет полезна, если дизайн-проект находится на стадии разработки, пришла пора меблировать жилую площадь. Скажем сразу, что шкаф-купе может как полностью сочетаться с отделкой, так и ярко выделяться на ее фоне. Первый вариант меблировки актуален для владельцев небольших комнат, а второй – для хозяев просторных апартаментов.

На что советуют обратить внимание дизайнеры

Шкаф-купе, замаскированный под стену, 100% заслуживает внимания в 2021 году. Он соответствует трендам, станет оптимальным вариантом для тех, кому необходимо решить вопрос хранения вещей на небольшой площади. Его называют невидимым, так как он сливается со стеной. Материал-основа изделия имитирует отделку по цвету и структуре. Это могут быть пластик, ДСП, МДФ, натуральная древесина и даже зеркала. Швы между фасадами производители мебели делают практически невидимыми.

Следующий тренд – матовые модели. Это то, что надо для современного пространства. Шкаф-купе с матовыми фасадами смотрится лаконично, сдержанно. Такие модели устанавливают в комнаты, оформленные в стиле минимализма. Кстати, матовые фасады тоже могут быть незаметными, скрытыми. Если не хватает «изюминки», дизайнеры рекомендуют заказать позицию с неброским рисунком. Это, например, цветы, абстракции, геометрические фигуры.

Востребованы ли сейчас шкафы-купе с глянцевыми фасадами? Да, особенно яркие и броские конструкции с контрастными кантами. Они смотрятся роскошно, модно, 100% не останутся незамеченными. Заказывайте именно такой шкаф-купе, если не хватает красок, достаточно свободной площади, и вы уверены, что конструкция вам не надоест.

Для классических интерьеров дизайнеры советуют заказывать глянцевую систему хранения под:

натуральный мрамор;

малахит. Природный камень обладает удивительной красотой;

натуральную древесину.

Имитация природных материалов всегда актуальна в классическом интерьере.

Совет: если вы сделали выбор в пользу конструкции из древесины или ее имитации, рекомендуем заказать шкаф-купе светлых оттенков. Они в моде, не перегружают интерьер, визуально увеличивают пространство.

Где можно купить актуальную мебель

Шкаф-купе из сертифицированных материалов от ведущего производителя мебели – это всегда хороший выбор. Подходящий вариант вы сможете подобрать и заказать в интернет-магазине «Дубок» на выгодных условиях. Если покупка будет превышать 5 000 гривен, то вы сэкономите на доставке. В ассортименте:

конструкции актуальных расцветок;

вместительные многосекционные купейные модели;

маленькие и большие варианты для комнат любых размеров.

Вы получите сертифицированную мебель, которая соответствует государственным стандартам качества.