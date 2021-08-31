Рекомендации по выбору свежих и вкусных овощей в Ашане

Их употребляет практически каждая украинская семья. Огурцы, картофель, капуста, морковь, помидоры снабжают организм микроэлементами, витаминами, антиоксидантами. В продаже они находятся круглый год, так что проблем с покупкой не возникает. Но, чтобы на столе были действительно вкусные, свежие овощи https://auchan.zakaz.ua/ru/categories/vegetables-auchan/, их нужно правильно выбрать. Вот самые важные рекомендации:

Желательно отдавать предпочтение среднему размеру овощей – они не успевают накопить нитраты и вредные вещества. Следует покупать продукты с небольшим сроком хранения. Кабачки, редька, огурцы или перец – не должно иметь резкого, химического запаха. Важен и цвет – отсутствие пятен, вмятин, странных оттенков расскажет о хорошем качестве. Если вы ищете зелень, рекомендуется отдавать предпочтение темно-зеленой. Выбирая капусту, прощупайте ее – если она не слишком твердая или тяжелая, ее можно покупать.

Корнеплоды вроде моркови, редьки и редиса стоит выбирать внимательно. Они подвержены накоплению нитратов. Хотя корнеплоды содержат большое количество витаминов, применяются в лечебных целях.

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Рекомендации относительно хранения овощей:

следует тщательно мыть, удалять листья и кожуру;

замачивать в холодной воде максимум 30 минут;

не хранить долго в тепле;

допускается подвергать термической обработке.

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Как купить хорошие овощи в интернет-магазине

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