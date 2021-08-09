Войти | Зарегистрироваться
15:19

понедельник,
09 августа
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Промо

Как выбрать качественный кальян

09.08.2021 / 15:00
Как выбрать качественный кальян
Все секреты в выборе кальяна, тонкости подбора аксессуаров и прочих дополнительных деталей

Кальян – это вкусный и ароматный дым, который манит к себе абсолютно каждого проходящего мимо человека, включая и тех, кто не курит обычных сигарет. Большой выбор и разнообразие этих устройств никого не оставит с пустыми руками. При этом от такого большого разнообразия порой просто «разбегаются глаза».  Какой кальян выбрать, как знать что он качественный, как не прогадать и не переплатить? На все эти вопросы Вы легко найдете ответы в этой статье. Поэтому вперед!

Итак, как выбрать качественный кальян и не ошибиться, советы от магазина ST-Market

  1. Качество кальяна не зависит от его параметров. Что высокий, что маленький прибор может иметь одинаково высокое качество и радовать своими такими же высокими курительными возможностями. При этом речь идет о стальной шахте, которая не боится контактировать с влагой, так как не поддается ее разрушительной силе.
  2. Правильное сочетания всех составляющих кальяна – имеется в виду, что параметры колбы должны отвечать высоте шахты. Маленькая колба – маленькая шахта, и наоборот. Примеры по ссылке https://st-market.com.ua/kalyan
  3. Герметичность стыка – абсолютно все составляющие кальяна должны герметично соединяться. Таким образом, воздух не будет иметь никаких шансов попадать внутрь устройства, влияя на тягу.
  4. Качество используемых материалов – это качество самого прибора. Исходя из этого, что колба, что шахта, что чаша и т. д. должны быть из высококачественных материалов, прочных, термоустойчивых, способных предотвращать коррозию и окисление.
  5. Внутренний диаметр шахты – считается, что чем он шире, тем тяга будет легче. Но решить проблему тяжелой тяги поможет диффузор. Если он не предусмотрен общей комплектацией, докупить этот аксессуар можно отдельно. Стоит отметить, что дополнительные аксессуары всегда способствуют большему комфорту курения.
  6. Бренд – конечно, иногда можно взять кальян от малоизвестного бренда и не ошибиться, но лучше не рисковать и брать те устройства, производитель которых внушает доверие.
  7. Цена – важный момент, часто влияющий на сам выбор кальяна. Тут важно понимать, что не все что дорого – качественно, как и не все дешево – плохо. Так называемая золотая серединка будет отличным решением.  Отличным примером стала компания Amy Hookah, кальяны имеют умеренную цену и достойное качество, примеры по ссылке https://st-market.com.ua/kalyany-amy

Подводя итог, хочется сказать, что каждый курильщик имеет свои критерии выбора. Исходя из чего, один и тот же кальян для одного будет плохим, а для другого хорошим. И это момент также нельзя не учитывать при выборе кальяна.

Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
9 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.