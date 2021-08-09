Кальян – это вкусный и ароматный дым, который манит к себе абсолютно каждого проходящего мимо человека, включая и тех, кто не курит обычных сигарет. Большой выбор и разнообразие этих устройств никого не оставит с пустыми руками. При этом от такого большого разнообразия порой просто «разбегаются глаза». Какой кальян выбрать, как знать что он качественный, как не прогадать и не переплатить? На все эти вопросы Вы легко найдете ответы в этой статье. Поэтому вперед!

Итак, как выбрать качественный кальян и не ошибиться, советы от магазина ST-Market

Качество кальяна не зависит от его параметров. Что высокий, что маленький прибор может иметь одинаково высокое качество и радовать своими такими же высокими курительными возможностями. При этом речь идет о стальной шахте, которая не боится контактировать с влагой, так как не поддается ее разрушительной силе. Правильное сочетания всех составляющих кальяна – имеется в виду, что параметры колбы должны отвечать высоте шахты. Маленькая колба – маленькая шахта, и наоборот. Примеры по ссылке https://st-market.com.ua/kalyan Герметичность стыка – абсолютно все составляющие кальяна должны герметично соединяться. Таким образом, воздух не будет иметь никаких шансов попадать внутрь устройства, влияя на тягу. Качество используемых материалов – это качество самого прибора. Исходя из этого, что колба, что шахта, что чаша и т. д. должны быть из высококачественных материалов, прочных, термоустойчивых, способных предотвращать коррозию и окисление. Внутренний диаметр шахты – считается, что чем он шире, тем тяга будет легче. Но решить проблему тяжелой тяги поможет диффузор. Если он не предусмотрен общей комплектацией, докупить этот аксессуар можно отдельно. Стоит отметить, что дополнительные аксессуары всегда способствуют большему комфорту курения. Бренд – конечно, иногда можно взять кальян от малоизвестного бренда и не ошибиться, но лучше не рисковать и брать те устройства, производитель которых внушает доверие. Цена – важный момент, часто влияющий на сам выбор кальяна. Тут важно понимать, что не все что дорого – качественно, как и не все дешево – плохо. Так называемая золотая серединка будет отличным решением. Отличным примером стала компания Amy Hookah, кальяны имеют умеренную цену и достойное качество, примеры по ссылке https://st-market.com.ua/kalyany-amy

Подводя итог, хочется сказать, что каждый курильщик имеет свои критерии выбора. Исходя из чего, один и тот же кальян для одного будет плохим, а для другого хорошим. И это момент также нельзя не учитывать при выборе кальяна.