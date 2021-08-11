Есть ли взаимосвязь между темпераментом и выбранной мебелью

Созвучие темперамента и окружающей домашней обстановки происходит на бессознательном уровне, что уже давно доказано учеными. Даже обычный на первый взгляд шкаф купе сможет рассказать о своем владельце гораздо больше, чем простой разговор. Планируя и создавая интерьер в доме каждый человек старается воплотить в нем свои мечты, делая наиболее комфортным и удобным для себя все пространство жилья.



Характер и обстановка — 4 типа

Существует 4 вида характеристики темперамента человека, которым соответствует определенный выбор по обстановке, стилю и дизайну.



Сангвиники — оптимистичные люди, которым присущи радость, отличное настроение и много позитива. В их обстановке и обустройстве преобладают яркие сочные расцветки. Пространство наполнено светом, очень часто происходит объединение нескольких комнат в одну для создания большой территории. Среди их предпочтений минимализм, многофункциональность вещей, простота дизайна и фактическое отсутствие массивного декора. В основе — мебельные изделия-трансформеры.



Холерики — непредсказуемые натуры с частой сменой настроения. Им нравится мобильность в интерьере, к примеру, удобная корпусная мебель, а также мягкие диваны и кресла. Часто встречается многоуровневое освещение, необычные интерьерные решения и смелость в отделке.



Флегматики — спокойные консервативные личности, которые выбирают уют и комфорт, ставя их превыше всего. Их основа — натуральные долговечные материалы в приглушенных оттенках. Мебельные элементы только удобные и функциональные, где в приоритете классика и антиквариат. В обстановке преобладают качественные предметы — прочные вместительные шкафы, комфортные места для отдыха — диваны, кресла, стулья с мягкой обивкой, деревянные тумбы и столики, украшенные резьбой и другими декоративными элементами.



Меланхолики — им присуща высокая чувствительность и особая ранимость натуры. Создавая окружающую обстановку они выбирают прежде всего спокойствие, избегая яркости и необычности, защищая себя от окружающего мира. В обстановке много мягкой мебели, оттенки однотонные, а освещение теплое и рассеянное. В их интерьере много памятных вещей и предметов мебели, доставшихся по наследству.



Рассмотрев все детали обстановки дома можно легко определить характер и привычки его владельца. Иногда достаточно осмотреть пространство кухни или гостиной, чтобы понять общее настроение и особенности личности, ведь дом или квартира — это прямое отражение темперамента его хозяев.