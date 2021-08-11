Войти | Зарегистрироваться
14:27

среда,
11 августа
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Промо

Есть ли взаимосвязь между темпераментом и выбранной мебелью

11.08.2021 / 13:27
Есть ли взаимосвязь между темпераментом и выбранной мебелью
Созвучие темперамента и окружающей домашней обстановки происходит на бессознательном уровне, что уже давно доказано учеными. Даже обычный на первый взгляд шкаф купе сможет рассказать о своем владельце гораздо больше, чем простой разговор.

Созвучие темперамента и окружающей домашней обстановки происходит на бессознательном уровне, что уже давно доказано учеными. Даже обычный на первый взгляд шкаф купе сможет рассказать о своем владельце гораздо больше, чем простой разговор. Планируя и создавая интерьер в доме каждый человек старается воплотить в нем свои мечты, делая наиболее комфортным и удобным для себя все пространство жилья.

Характер и обстановка — 4 типа

Существует 4 вида характеристики темперамента человека, которым соответствует определенный выбор по обстановке, стилю и дизайну.

Сангвиники — оптимистичные люди, которым присущи радость, отличное настроение и много позитива. В их обстановке и обустройстве преобладают яркие сочные расцветки. Пространство наполнено светом, очень часто происходит объединение нескольких комнат в одну для создания большой территории. Среди их предпочтений минимализм, многофункциональность вещей, простота дизайна и фактическое отсутствие массивного декора. В основе — мебельные изделия-трансформеры.

Холерики — непредсказуемые натуры с частой сменой настроения. Им нравится мобильность в интерьере, к примеру, удобная корпусная мебель, а также мягкие диваны и кресла. Часто встречается многоуровневое освещение, необычные интерьерные решения и смелость в отделке.

Флегматики — спокойные консервативные личности, которые выбирают уют и комфорт, ставя их превыше всего. Их основа — натуральные долговечные материалы в приглушенных оттенках. Мебельные элементы только удобные и функциональные, где в приоритете классика и антиквариат. В обстановке преобладают качественные предметы — прочные вместительные шкафы, комфортные места для отдыха — диваны, кресла, стулья с мягкой обивкой, деревянные тумбы и столики, украшенные резьбой и другими декоративными элементами.

Меланхолики — им присуща высокая чувствительность и особая ранимость натуры. Создавая окружающую обстановку они выбирают прежде всего спокойствие, избегая яркости и необычности, защищая себя от окружающего мира. В обстановке много мягкой мебели, оттенки однотонные, а освещение теплое и рассеянное. В их интерьере много памятных вещей и предметов мебели, доставшихся по наследству.

Рассмотрев все детали обстановки дома можно легко определить характер и привычки его владельца. Иногда достаточно осмотреть пространство кухни или гостиной, чтобы понять общее настроение и особенности личности, ведь дом или квартира — это прямое отражение темперамента его хозяев.

Шкаф купе купить, кухни, шкаф цена, стоимость шкафа купе, кухня недорого
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
11 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.