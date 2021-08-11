Как укладывать волосы легко и быстро каждый день?

Однако за последнее десятилетие ситуация выравнивается. Больше не в моде обычные «военные» стрижки.

С каждым годом средняя длина волос парней увеличивается и все более актуальным становится вопрос по укладке. Увеличивается длина волос не только на голове, но и на лице.

Самые простые способы укладки волос

Парни конкретно отличаются от девушек характером. Девушки стремятся к идеальному внешнему виду, в то время как парни, в основном, останавливаются на варианте «я всегда красивый, даже если только проснулся». Поэтому большинство мужчин имеют некоторые требования к укладке:

Быстро.

Просто.

Красиво.

Любое средство, любой метод, который Вы начнете использовать, сначала будет отнимать у Вас немного времени. Но стоит попробовать примерно 10-15 раз и Ваша прическа будет создаваться быстрее и быстрее. Поэтому первые дни, возможно даже первую неделю стоит запастись терпением и заводить будильник на 20-30 минут раньше.

Начнем, наверное, с самого известного – гель для укладки волос. Это один из самых первых средств для укладки волос. Еще в первых годах нашей эры любили использовали жир, что и стало аналогом геля. Сейчас, укладку гелем можно отличить по характерному эффекту «мокрых волос». Это среднее средство для укладки, однако, не всем нравится данный эффект, к тому же это не очень удобно в холодное время года. Как правило, с геля обычно начинается знакомство со средствами для укладки волос.

Немного более «свежее» средство – глина для волос. В отличии от геля, она не создает эффекта «мокрых волос», и не добавляет блеска. Глина создает матовый оттенок.

При быстром поиске, в среднестатистическом магазине, легко можно найти несколько видов глины, которые помогут не только в укладке волос, но и в оздоровлении. Некоторые содержат питательные элементы, другие – избавляют от секущихся кончиков.

Использование глины для волос не занимает много времени. Стоит всего-навсего взять немного глины на руку, равномерно распределить по всей поверхности и нанести на волосы, придавая нужную форму.

Также, в группу средств для быстрой укладки можно отнести воск. Это нечто среднее между глиной и гелем. Воск поможет создать эффект мокрых волос и придает небольшой блеск волосам. Но по своей структуре он больше напоминает глину, чем гель.

Воски бывают разной консистенции, что отражается на крепости укладки. Выбирая воск впервые, лучше проконсультироваться с парикмахером, так как неправильно подобранное средство может создавать эффект грязных волос. К тому же воск расплавляется при высоких температурах, учитывайте это используя его летом или в теплых помещениях.

Как укладывать бороду?

С волосами на голове разобрались, а что делать с волосами на лице? Для бороды также есть свои косметические средства:

Гель.

Воск.

Помада.

Масло.

Но у любого владельца бороды в доме должна присутствовать расческа для бороды. Так как практически любое косметическое средство не обходится без расчески. Неважно, что Вы решите использовать для укладки Вашей бороды, после нанесения косметики лучше использовать расческу или щетку для бороды. Это придаст правильную и естественную форму и объем. В другом случае борода может слипаться и выглядеть гораздо хуже.