Выбираем сепаратор для качественной очистки зерна

Сегодня очистка зерна практически полностью управляется специализированной техникой. Человек лишь контролирует работу машины и запускает или останавливает процессы. Существует множество сепараторов, каждый из которых выполняет комплекс задач или помогает добиться лишь одной цели.

Чтобы понять, какой агрегат нужен именно вам, стоит внимательно изучить этапы обработки зерна и разновидности техники.



Все о процессе



Весь алгоритм манипуляции делиться на несколько шагов:

1. Удаление мусора.

Это могут быть мелкие камешки, пустые зерна и шелуха.

2. Разделение по размеру.

Мелкие зёрна отделяются от крупных, также нужно, чтобы в отдельный резервуар отошло «нестандартное» сырье – поломанное, слишком маленькое, неправильной формы.

3. Отбор злаков по сортам и категориям.

форма, вес, цвет;

качество поверхности и упругость;

Этот этап особенно необходим, когда урожай пойдет на продажу. Ведь самые крупные и красивые зёрна будут стоить несколько дороже, чем не формат.



Как выбрать оборудование



Сепараторы различаются по методу работы и количеству функций.



Аэродинамика. Под потоком воздуха зерно начинает подниматься: мусор и пустые семечки тут же засасывает в отвод, а более плотные и тяжелые зернышки сортируется в несколько емкостей. Данный способ позволяет максимально эффективно удалять шелуху, но вот качественно откалибровать урожай не получится, поэтому лучше предварительно разделить его по размерам.



Гравитация. В этом случае к потокам воздуха присоединяется и вибрирующая лента, чтобы зерну с разными характеристиками задавалась различная траектория движения. Сперва отделяются легкие фрагменты, затем оставшиеся: полностью сформированные и неполные.

Такой сепаратор позволяет не только качественно отделять шлак, но и достаточно точно калибровать урожай в соответствии с категориями.



Ситовые агрегаты. В основе данного аппарата лежит простейшая техника: несколько решет движутся и периодически встряхивают зерно. Таким образом содержимое решет разделяется на несколько фракций.

Для того чтобы добиться максимально точного разделения, стоит комбинировать несколько сит с разным размером и формой ячеи.



Триер. Триерные агрегаты позволяют разделить сырье по длине, чтобы короткие семечки не шли в один поток с вытянутыми. Аппарат функционирует благодаря постоянно вращающимся дискам или цилиндрам с лунками определённого формата. Зерно попадает в эти отверстия и оседает в специальных желобках.



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