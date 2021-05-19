Требования к гидравлическим фильтрам для спецтехники

Поскольку техническая жидкость должна быть идеально чистой, главная задача фильтра сводится к продлению срока эксплуатации спецтехники. Все гидравлические компоненты можно заказать в ООО “Универсал Сервис Украина”: https://servua.com/komplektuushchie-gidravlicheskoy-sistemy/1076/.

Гидравлические фильтры используются во всех сферах, где может понадобиться спецтехника: в строительстве, на промышленных предприятиях, в коммунальной сфере и сельском хозяйстве.

Каким должен быть гидравлический фильтр?

Само по себе такое устройство должно иметь разборный корпус, фильтрующий элемент и индикатор загрязнения. При этом сам корпус должен быть выполнен из плохо или неокисляющегося материала — нержавеющей стали, пластика или алюминия в зависимости от того, в каких условиях будет работать система.

Также производители имеют определенный стандарт, которому соответствуют все фильтрующие системы. Эти несколько технических требований определяют эффективность очистительного устройства:

минимум двадцать пять процентов отсевов;

расчёт на минимум десять тысяч километров пробега;

не более 0.003л утечки жидкости за час.

Также, как уже упоминалось, важен материал, из которого собрано устройство. Главное требование к нему — быть устойчивым к коррозии, а также пульсации жидкости и вибрации. Очистительные изделия для гидравлики разрабатываются с расчетом на эксплуатацию в условиях вплоть до пятидесяти градусов мороза.

Другие технические требования к гидравлическим фильтрам

Важно, чтобы компоненты уловителя могли выдержать контакт с водой и горючим. Также конструкция изделия должна предполагать удобную замену фильтрующего элемента.

На каждом фильтре должна быть маркировка с техническими данными об изделии. Указанная масса, размеры и материалы должны совпадать с тем, как на самом деле устроено изделие.

Уже было указано, что уловитель должен выдерживать температуру среды вплоть до минус пятидесяти. При этом он должен быть рассчитан и на нагревание рабочих элементов до +135 градусов.

Компоненты качественно собранного фильтра не стучат при встряхивании. Уплотнители на таком устройстве должны быть без единого структурного повреждения. Кроме того, сам корпус и остальные компоненты должны быть без повреждений, которые могут пережимать очистительный элемент.

Гидравлическое сопротивление устройства, указанное в документах, должно соответствовать фактическому показателю. Также фильтр должен выдерживать значительные перепады давления: хотя бы в два раза больше давления во время открытия клапана.

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