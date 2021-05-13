С какого возраста нужно посещать гинеколога?

Многие родители просто краснели и не знали, как ответить ребенку на его просьбу объяснить, откуда берутся дети. Отсюда и отсутствие понимания необходимости регулярных осмотров у гинеколога. Многие до сих пор думают, что такого специалиста нужно посещать только начиная с момента полового созревания девочки. Другие вообще полагают, что записаться на прием к гинекологу следует лишь при возникновении болевых ощущений в области половых органов или при беременности. Такие заблуждения в корне неверны и наносят непоправимый вред здоровью молодых девушек и женщин. Начнем с того, что плановый профилактический осмотр в гинекологическом кабинете необходимо проходить каждые полгода даже при отсутствии каких-то жалоб. А теперь узнаем, с какого возраста нужно посещать такого специалиста.
Когда следует отвести девочку к гинекологу
На самом деле сразу после рождения маленькую девочку осматривает гинеколог. Так что впервые малышка «посещает» такого специалиста в самом раннем возрасте. Далее врачи рекомендуют проводить осмотры перед достижением «детсадовского» и школьного возраста. Зачем это нужно делать? Специалист сможет убедиться, что наружные половые органы развиваются без отклонений, или вовремя заметит возможные аномалии и патологии.
В дальнейшем, если у ребенка нет жалоб, отвести девочку к гинекологу следует по достижении 12 и 15 лет. Такие посещения обязательно проходят в присутствии матери. А вот девушка старше 15 лет уже сама может принять решение, проходить осмотр с мамой или самостоятельно. Когда происходит половое созревание, гинеколог может выявить у пациентки кисты, нарушения менструального цикла, обнаружить гормональные отклонения и другие проблемы.
После 15 лет и на протяжении жизни нужно проходить плановый осмотр каждые полгода, в крайнем случае — ежегодно. Поступать так должно стать привычкой для женщины. Совсем не сложно запланировать поход к врачу, ведь не составляет труда записаться к парикмахеру, визажисту или мастеру по нанесению маникюра. На самом деле такая забота о своем здоровье помогает на ранних стадиях выявлять различные опасные заболевания и вовремя, пока еще не поздно, начать лечение.
Когда нужно срочно посетить гинеколога
Существуют симптомы, которые никак нельзя игнорировать, даже если женщина регулярно обследуется у гинеколога. Вот перечень ситуаций, которые должны вызвать тревогу и стать причиной срочного обращения к врачу:
- Изменились привычный ритм и протекание менструации. Врача нужно посетить при задержках, длительных менструациях, появлении не совсем привычных кровянистых выделений, острых болевых ощущениях.
- Появились симптомы воспалительных процессов. К таковым следует отнести зуд, раздражение, высыпания и новообразования на половых органах.
- Обнаружились необычные выделения в период между менструациями.
- Начал сильно болеть низ живота, и повысилась температура тела.
- Изменились формы молочных желез и сосков. Важно вовремя заметить появление «узелков» или других новообразований, которые можно обнаружить на ощупь.
- Ощущаются боли при занятиях сексом.
- Замечены любые другие нехарактерные для обычного протекания менструальных циклов симптомы.
Если наступила менопауза или наблюдаются хотя бы малейшие признаки гормональных сбоев — изменился голос, появился излишний волосяной покров, происходит стремительная потеря или, наоборот, набор массы тела, надо незамедлительно записаться на прием к гинекологу. Также стоит знать, что именно такой специалист всегда посоветует оптимальные для организма средства контрацепции, поможет при планировании беременности, прояснит вопросы, касающиеся половой жизни.