С какого возраста нужно посещать гинеколога?

Многие родители просто краснели и не знали, как ответить ребенку на его просьбу объяснить, откуда берутся дети. Отсюда и отсутствие понимания необходимости регулярных осмотров у гинеколога. Многие до сих пор думают, что такого специалиста нужно посещать только начиная с момента полового созревания девочки. Другие вообще полагают, что записаться на прием к гинекологу следует лишь при возникновении болевых ощущений в области половых органов или при беременности. Такие заблуждения в корне неверны и наносят непоправимый вред здоровью молодых девушек и женщин. Начнем с того, что плановый профилактический осмотр в гинекологическом кабинете необходимо проходить каждые полгода даже при отсутствии каких-то жалоб. А теперь узнаем, с какого возраста нужно посещать такого специалиста.

Когда следует отвести девочку к гинекологу

На самом деле сразу после рождения маленькую девочку осматривает гинеколог. Так что впервые малышка «посещает» такого специалиста в самом раннем возрасте. Далее врачи рекомендуют проводить осмотры перед достижением «детсадовского» и школьного возраста. Зачем это нужно делать? Специалист сможет убедиться, что наружные половые органы развиваются без отклонений, или вовремя заметит возможные аномалии и патологии.

В дальнейшем, если у ребенка нет жалоб, отвести девочку к гинекологу следует по достижении 12 и 15 лет. Такие посещения обязательно проходят в присутствии матери. А вот девушка старше 15 лет уже сама может принять решение, проходить осмотр с мамой или самостоятельно. Когда происходит половое созревание, гинеколог может выявить у пациентки кисты, нарушения менструального цикла, обнаружить гормональные отклонения и другие проблемы.

После 15 лет и на протяжении жизни нужно проходить плановый осмотр каждые полгода, в крайнем случае — ежегодно. Поступать так должно стать привычкой для женщины. Совсем не сложно запланировать поход к врачу, ведь не составляет труда записаться к парикмахеру, визажисту или мастеру по нанесению маникюра. На самом деле такая забота о своем здоровье помогает на ранних стадиях выявлять различные опасные заболевания и вовремя, пока еще не поздно, начать лечение.

Когда нужно срочно посетить гинеколога

Существуют симптомы, которые никак нельзя игнорировать, даже если женщина регулярно обследуется у гинеколога. Вот перечень ситуаций, которые должны вызвать тревогу и стать причиной срочного обращения к врачу:

Изменились привычный ритм и протекание менструации. Врача нужно посетить при задержках, длительных менструациях, появлении не совсем привычных кровянистых выделений, острых болевых ощущениях.

Появились симптомы воспалительных процессов. К таковым следует отнести зуд, раздражение, высыпания и новообразования на половых органах.

Обнаружились необычные выделения в период между менструациями.

Начал сильно болеть низ живота, и повысилась температура тела.

Изменились формы молочных желез и сосков. Важно вовремя заметить появление «узелков» или других новообразований, которые можно обнаружить на ощупь.

Ощущаются боли при занятиях сексом.

Замечены любые другие нехарактерные для обычного протекания менструальных циклов симптомы.

Если наступила менопауза или наблюдаются хотя бы малейшие признаки гормональных сбоев — изменился голос, появился излишний волосяной покров, происходит стремительная потеря или, наоборот, набор массы тела, надо незамедлительно записаться на прием к гинекологу. Также стоит знать, что именно такой специалист всегда посоветует оптимальные для организма средства контрацепции, поможет при планировании беременности, прояснит вопросы, касающиеся половой жизни.