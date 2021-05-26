На чем нельзя экономить при покупке мебели

Современный рынок предлагает огромный выбор мебели для дома. В мебельных магазинах можно найти варианты по разной цене, любого формата и цвета. Но при выборе товара существуют нюансы, незнание которых может привести к потере денег.

Выбираем мебель

Делать покупку лучше в специализированном мебельном магазине. Онлайн-площадка представляет покупателю широкий ассортимент, но не стоит сразу отдавать предпочтение дешевым товарам, поскольку в них могут быть не учтены все ваши потребности. Не всегда изделие раскрученного бренда, имеющее цену выше аналогичных ему товаров менее известных производителей, намного выигрывает им в качестве.

Важным фактором при выборе мебельного гарнитура является цвет. Он должен сочетаться с общей отделкой комнаты.

Предлагаем ознакомиться с рекомендациями по меблировке. Для оформления гостиной необходимо выбрать стильные гарнитуры. Это место совместного отдыха и приема гостей, поэтому мебель должна быть функциональной, качественной и удобной. Отдавайте предпочтение моделям с плотной и хорошо моющейся обивкой.

Спальня — самая скрытая от посторонних глаз зона. На сайте нашего интернет-магазина клиент сможет подобрать кровати, которые обеспечат ему полноценный отдых. В каталоге мы представили позиции с прочными и надежными каркасами.

Для обстановки кабинета идеально подойдет качественный гарнитур. Он подчеркнет статус хозяина и создаст рабочую обстановку для продуктивной работы.

Кухонные гарнитуры должны быть привлекательными и функциональными. Не следует покупать столы с рабочими поверхностями эконом-класса. Со временем они разбухают от воды и деформируются. Такие столешницы обладают низкой ударопрочностью, не выдерживают высокие температуры, легко царапаются.

Для прихожей необходимо выбирать мебель, которая подойдет для компактного размещения одежды, обуви и других вещей. Лучше купить в дом зеркало, изготовленное по технологии триплекс.

Для хранения вещей идеально подойдут шкафы-купе, но при их выборе покупатель не должен экономить на элементах внутреннего наполнения.

Детали, влияющие на срок эксплуатации мебели

Чтобы мебельный предмет прослужил вам долго, при его покупке следует особое внимание уделять следующим параметрам:

Креплению деталей. Изделие с евровинтами более прочное, с длительным сроком службы. Фурнитура должна качественной и плотно, без зазоров прилегать к материалу. Стыкам. Между ними не должно быть зазоров. Типу крепления внутренней стенки. Лучше выбирать изделие со съемной задней стенкой, поскольку при повреждении ее легко заменить. Направляющим у выдвижного ящика. Предпочтение лучше отдать изделию с шариковым, поскольку они бесшумно работают, в отличие от роликовых и могут выдерживать нагрузку около 55 кг. Материалу обивки. Выбор следует делать с учетом предназначения мебели. Наполнителю. Надежной считается мебель с пружинным наполнителем, она обладает ортопедическими свойствами. Более дешевый пенополиуретан практически не уступает в качестве пружинному блоку. Холлофайбер и синтепух — наиболее дорогие, ими в основном наполняют подушки. Поролон — самый дешевый наполнитель, срок службы изделий не превышает 5 лет.

Чтобы избежать покупки некачественного товара, клиенту следует обращаться в магазин, дорожащий своей репутацией.

Лайфхаки для обустройства дома

Перед покупкой мебели вы должны примерно представить, как будет выглядеть комната. Для этого можно наклейками на стене обозначить параметры покупки.

Не стоит расставлять мебель вдоль стен. Перед тем как вы купите ее, лучше сделать планировку комнаты с учетом удобного расположения коммуникаций.

Можно создавать интерьер из вещей разных стилей. Главное — чтобы вы чувствовали себя комфортно в своем доме.

Любителям ковров нужно знать, что маленькие следует размещать в спальне возле кровати, а место большихв гостиной. Но если у вас в комнате стоят диваны с раскладными системами, то необходимо учитывать высоту ворса ковра. Колесики диванов не должны застревать в его складках.

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