Практические советы, как выбрать тендер для участия

На первый взгляд может показаться, если покупают именно то, что вы продаете, то в эту закупку и следует подавать предложение.

Но это только на первый взгляд. Чтобы повысить шансы на победу, стоит тщательно отбирать тендеры для участия. В этой статье эксперты торговой площадки Zakupki.Prom собрали практические советы, которые помогут вам принять более эффективное и взвешенное решение.

Конечная дата приема предложений. Обратите внимание, сколько времени в вашем распоряжении, чтобы успеть качественно подготовиться, собрать необходимые документы и подать предложение.

Рекомендуется загружать документы не позднее, чем за час до завершения приема предложений.

Требования заказчика. Скрупулезно прочитайте документацию к закупке и все приложения к ней. Перед тем, как начать готовить предложение, вам следует четко ответить на вопрос: будет ли оно соответствовать всем требованиям к закупке?

Возможно среди требований есть такие, которые вы не сможете выполнить. Например, наличие материально-технической базы. Тогда такой тендер целесообразно пропустить и продолжить поиски другого, в котором ваши шансы на победу будут выше.

Также не забудьте прочитать все приложения. В них могут содержаться требования, не указанные в основном документе.

Если вы читаете документацию, и вам что-то непонятно - лучше спросите у заказчика.

Потенциал прибыльности. Посчитайте, насколько экономически выгодно участвовать в конкретном тендере. Для этого вам необходимо точно знать минимальную цену предложения ваших товаров (работ, услуг), ниже которой вам не имеет смысла снижаться на аукционе.

Посмотрите также на размер минимального шага понижения цены.

Также не забудьте о расходах на доставку. Обычно она осуществляется за счет поставщика. Поэтому лучше заранее рассчитать ее стоимость.

Объем закупки и период поставки. Подумайте, хватит ли производственных мощностей вашего предприятия, чтобы поставить то количество товара, которое требует заказчик.

Если у вас оптово-розничная компания, есть ли в наличии на складе необходимое количество товара?

Обращайте внимание на дату доставки. Успеете ли вы выполнить это требование? Помните, что добросовестное выполнение условий контракта - это ваша деловая репутация.

Условия оплаты. В большинстве случаев государственные заказчики работают на условиях постоплаты. Но количество дней в различных тендерах может существенно отличаться. В одной закупке вам заплатят через 30 дней, а в другой - через 90.

Насколько вас устраивают условия оплаты в конкретном тендере? Не противоречат ли они финансовой политике вашей компании?

Отзывы и рейтинг заказчика. На площадке Zakupki.Prom у вас есть возможность почитать отзывы о заказчиках. Конечно, на основе одного-двух отзывов трудно сделать вывод о добропорядочности потенциального контрагента, но если их количество достаточно велико, то это уже может быть фактором в принятии решения.

Тип закупки. В системе Prozorro существуют разные типы закупок, которые имеют свои нюансы. Если тендер, который вы рассматриваете, относится к открытым торгам, то это может быть дополнительным аргументом для участия. Ведь в открытых торгах можно подать жалобу в Антимонопольный комитет Украины в случае, если вас несправедливо дисквалифицируют.

Однако если вы участвуете впервые, то рекомендуем обратить внимание на упрощенные закупки.

Во-первых, они меньше по бюджету и стоимости участия. Вы можете попробовать податься сразу в несколько закупок, получить таким образом больше опыта и минимизировать риски (шанс проиграть сразу в нескольких мелких тендерах ниже, чем в одних открытых торгах).

Во-вторых, в упрощенных закупках обычно меньше требований, а перечень документов короче.

В этой статье вы узнали основные советы, на что обращать внимание при выборе тендера. Желаем успехов!