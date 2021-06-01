«Люменис»: подари себе нежную и гладкую кожу

Пришло долгожданное тепло, на улицах все больше очаровательных девушек и женщин в красивых летних платьях, открывающих красоту ухоженной кожи. Добиться этого просто, сейчас много способов избавления от нежелательной растительности. Это могут быть бритва, воск, различные депиляционные кремы, но самым эффективным способом остается лазерная эпиляция. Чтобы получить ее, необходимо записаться в салон Люменис в Киеве — вы как раз успеваете на акцию — - 40 %. Действует она с 29 по 30 мая.

Lumenis – эксперт в области избавления от лишней растительности на теле

В течение многих лет клиника лазерной эпиляции оказывает услуги прекрасной половине человечества. Благодаря современному оборудованию и деликатному обращению персонала процедура позволяет получить действенный результат, причем абсолютно безболезненно. Сомневаетесь? Запишитесь на бесплатную процедуру. Во время сеанса, который будет проведен на инновационном аппарате последнего поколения Lumenis Lightsheer Desire специалистом с медицинским образованием, можно будет получить ответы на волнующие вопросы.

Преимущества диодного лазера

Диодный лазер позволит забыть о наличии лишней растительности — потребуется не более 10 процедур. Уже после первого сеанса выпадет треть волосков. К иным преимуществам можно отнести:

комфортные ощущения во время процедуры — кожа не перегревается, ожогов и покраснений на ней не остается;

небольшая продолжительность сеанса — в зависимости от площади обрабатываемой зоны она может длиться от 10 до 60 минут;

омолаживание и подтяжка кожи в зоне проведения процедуры — за счет активного стимулирования вырабатывается коллаген.

Диодный лазер показывает одинаково эффективный результат как на смуглой коже, так и на светлой. После процедуры не остается не только волосков, но и черных точек — нередкое явление после других методов депиляции.

Противопоказания

Как и у любой иной процедуры, у лазерной депиляции имеются противопоказания:

сахарный диабет в тяжелой форме;

установленный кардиостимулятор;

онкозаболевания;

варикоз;

беременность;

инфекционные заболевания в острой стадии;

проблемы дерматологического характера и т. д.

Список довольно широк, поэтом перед тем, как записаться на процедуру, проконсультируйтесь со специалистом.

Как подготовиться к процедуре

Не менее, чем за две недели до сеанса, придется отказаться от эпиляции — воск, эпилятор, пинцет под запретом. Не стоит и загорать — хоть под солнцем, хоть в солярии.

Всего несколько сеансов и ваша кожа будет гладкой, нежной и очень красивой. Эффект сохраняется на срок до 7 лет.