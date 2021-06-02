В Украине заработали новые штрафы за нарушение правил ПДД – суммы стали внушительными

Украинская власть старается сделать жизнь простых людей легче, обезопасить их от многих проблем, вылечить от коронавируса и порадовать европейскими тарифами. Весной 2021 года депутаты решили сделать еще один значимый шаг – повысить почти в 5-10 раз штрафы за нарушение правил дорожного движения. Основанием для этого стало то, что на украинских дорогах в последние годы значительно участилось количество ДТП – люди ездят пьяными, без соответствующих документов, нарушают все законы. Критики закона №1231-ИХ заявляют, что повышение штрафов – всего лишь способ пополнить казну. По расчетам же аналитиков из МВД, новые штрафы ПДД должны уменьшить количество нарушений на 10-15%, что служит хорошим показателем.
Самые опасные нарушения: превышение скорости и пьянство за рулем
Если раньше за езду в нетрезвом состоянии взимали штраф в размере 10200 гривен, что тоже служит немаленькой суммой для простого гражданина, то теперь он вырос до 17000. А к этой сумме прилагается еще один «бонус» – лишение права на вождение в течение одного года. Общественность сильно взбудоражили такие резкие изменения и нашлось много критиков закона №1231-ИХ. Если водителя после первого штрафа в 17000 поймают пьяным за рулем снова, то придется платить внушительные 34000 гривен (около 1200$). Дальше – больше, вплоть до конфискации автомобиля.
Превышение скоростного режима не осталось забыто. Любителям погонять на большой скорости теперь придется быть аккуратнее – если превысить скорость езды выше разрешенной на данном участке больше чем на 50 км/час, то можно схлопотать штраф в размере 1700 гривен. Если водитель вовремя не предоставил преимущество в движении государственным службам, то ему грозит 680 гривен штрафа, а когда создал аварийную обстановку – 1445 гривен.
Другие нарушения с существенными штрафами
Новые штрафы предусмотрели нарушения для многих категорий любителей преступать закон. В новой редакции есть существенные наказания и за такие проступки:
- Езда без страховки. Если человек даже на скутере ездит по городским дорогам без оформленной страховки, то ему грозит штраф на сумму 425 гривен.
- Езда без наличия водительского удостоверения вообще или при отсутствии соответствующей категории – 3400 гривен. На такую же сумму оштрафуют за побег с места случившегося ДТП или существенное превышение скорости на более чем 50 км/час.
Власти страны серьезно взялись за нарушителей ПДД, поэтому теперь ездить по украинским дорогам станет безопаснее, но дороже.