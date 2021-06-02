В Украине заработали новые штрафы за нарушение правил ПДД – суммы стали внушительными

Украинская власть старается сделать жизнь простых людей легче, обезопасить их от многих проблем, вылечить от коронавируса и порадовать европейскими тарифами. Весной 2021 года депутаты решили сделать еще один значимый шаг – повысить почти в 5-10 раз штрафы за нарушение правил дорожного движения. Основанием для этого стало то, что на украинских дорогах в последние годы значительно участилось количество ДТП – люди ездят пьяными, без соответствующих документов, нарушают все законы. Критики закона №1231-ИХ заявляют, что повышение штрафов – всего лишь способ пополнить казну. По расчетам же аналитиков из МВД, новые штрафы ПДД должны уменьшить количество нарушений на 10-15%, что служит хорошим показателем.

Самые опасные нарушения: превышение скорости и пьянство за рулем

Если раньше за езду в нетрезвом состоянии взимали штраф в размере 10200 гривен, что тоже служит немаленькой суммой для простого гражданина, то теперь он вырос до 17000. А к этой сумме прилагается еще один «бонус» – лишение права на вождение в течение одного года. Общественность сильно взбудоражили такие резкие изменения и нашлось много критиков закона №1231-ИХ. Если водителя после первого штрафа в 17000 поймают пьяным за рулем снова, то придется платить внушительные 34000 гривен (около 1200$). Дальше – больше, вплоть до конфискации автомобиля.

Превышение скоростного режима не осталось забыто. Любителям погонять на большой скорости теперь придется быть аккуратнее – если превысить скорость езды выше разрешенной на данном участке больше чем на 50 км/час, то можно схлопотать штраф в размере 1700 гривен. Если водитель вовремя не предоставил преимущество в движении государственным службам, то ему грозит 680 гривен штрафа, а когда создал аварийную обстановку – 1445 гривен.

Другие нарушения с существенными штрафами

Новые штрафы предусмотрели нарушения для многих категорий любителей преступать закон. В новой редакции есть существенные наказания и за такие проступки:

Езда без страховки. Если человек даже на скутере ездит по городским дорогам без оформленной страховки, то ему грозит штраф на сумму 425 гривен.

Езда без наличия водительского удостоверения вообще или при отсутствии соответствующей категории – 3400 гривен. На такую же сумму оштрафуют за побег с места случившегося ДТП или существенное превышение скорости на более чем 50 км/час.

Власти страны серьезно взялись за нарушителей ПДД, поэтому теперь ездить по украинским дорогам станет безопаснее, но дороже.