Кабмін затвердив порядок надання військовим додаткової відпустки за знищену ворожу техніку

Як пише gazeta.ua, про це з посиланням на постанову №585 від 21 травня повідомили "Інтерфакс-Україна".

Відпустку надаватимуть за кожну одиницю знищеної техніки російських окупантів:

за військовий корабель і військовий літак - п'ять календарних днів;

зенітно-ракетний комплекс, військовий гелікоптер, радіолокаційну систему засобів протиповітряної оборони, комплекс дальнього візуального спостереження - чотири дні;

самохідну артилерійську установку, реактивну систему залпового вогню, танк, бойову машину десанту, бронетранспортер, командно-штабну машину, бойову машину піхоти, артилерійську систему, важкі безпілотні літальні апарати великої дальності (радіус застосування від 300 до 1500 км, злітна вага понад 500 кг), крилаті або балістичні ракети - три дні;

за інші бронеавтомобілі або вантажні автомобілі, засіб контрбатарейної та радіоелектронної боротьби, середні безпілотні літальні апарати середньої дальності (радіус застосування від 70 до 300 км, злітна вага 150-500 кг), засоби радіоелектронної розвідки - два дні;

легкі безпілотні літальні апарати малої дальності (радіус застосування до 70 кілометрів, злітна вага 20-50 кг) - один день.

За рішенням командира військової частини відпустку також можуть надавати військовослужбовцям (не більш як трьом особам), які брали безпосередню участь у виявленні або знищенні ворожої техніки.

Підтвердженням знищення ворожої техніки є:

журнал бойових дій (журнал ведення оперативної обстановки);

рапорт командира підрозділу, групи (військової частини) за підпорядкованістю, який виконував завдання, в якому зазначаються обставини, місце (координати), дата, час, спосіб і тип знищеної техніки;

донесення (доповідь, рапорт) командирів суміжних (розвідувальних) підрозділів, які за результатами візуального спостереження підтверджують знищення техніки;

дані відеофіксації, технічних засобів розвідки (спостереження), відеозапис відображення повітряної обстановки бойових машин протиповітряної оборони під час бойової роботи.

Відпустку надаватимуть військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки та оборони під час дії особливого періоду, заходах із відбиття і стримування збройної агресії рф.

Загальна тривалість відпустки не повинна перевищувати 15 календарних днів на рік. Може надаватися протягом календарного року, без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та у зворотному напрямку, але не більше двох діб в один кінець. За умови одночасної відсутності не більше ніж 30% загальної чисельності військовослужбовців відповідного підрозділу.