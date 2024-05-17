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НКРЕКП підвищила максимальні граничні ціни на електроенергію для бізнесу

21.05.2024 / 11:14
Національна комісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) підвищила максимальні граничні ціни на електроенергію для бізнесу, щоб збільшити обсяг імпорту в нічний час.

Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться в ухваленому рішенні під час засідання комісії 20 травня.

Як зазначається, нові ціни почнуть діяти з 1 червня.

На ринку на добу наперед встановлено такі максимальні граничні ціни:

  • з 00:00 до 07:00 та з 11:00 до 17:00 - 5600 грн/МВт-год (зараз 3000 грн/МВт-год)
  • з 07:00 до 11:00 та з 23:00 до 24:00 - 6900 грн/МВт-год. (зараз з 07:00 до 08:00 - 5600 грн/МВт-год.)
  • з 17:00 до 23:00 - 9000 грн/МВт-год (зараз - 7500 грн/МВт-год.)

Мінімальна гранична ціна залишається на рівні 10 грн/МВт-год.

На балансуючому ринку:

  • з 00:00 до 07:00 - 6600 грн/МВт-год (зараз 4000 грн/МВт-год.)
  • з 7:00 до 17:00 і з 23:00 до 24:00 - ціна залишається 8250 грн/МВт-год.
  • з 17:00 до 23:00 - 10 000 грн/МВт-год (зараз 8250 грн/МВт-год)
  • з 23:00 до 00:00 - 8250 грн/МВт-год (зараз 4000 грн/МВт-год).

Представник компанії "Центренерго" під час засідання комісії заявив, що підвищення граничних цін дасть змогу збалансувати ринок електроенергії.

На думку представника компанії "Донбасенерго", рішення НКРЕКП дасть можливість збільшити імпорт до 1,7 ГВт не тільки ввечері, а й вночі.

Зазначимо, в нічний час в Україні спостерігається зниження імпорту електроенергії, оскільки за чинних обмежень ціни на неї, імпорт виявляється нерентабельним. Через брак електроенергії вночі відбувалися відключення промислових і побутових споживачів.

НКРЕКП, електроенергія
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