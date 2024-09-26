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В Україні планують підвищити вартість електроенергії

03.10.2024 / 16:25
В Україні зросте вартість електроенергії. 1 жовтня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалила рішення про підвищення тарифів.

Комісія розпочала регуляторну процедуру щодо перегляду граничних цін на відповідних сегментах ринку електричної енергії, повідомили у пресслужбі НКРЕКП.

"Перегляд граничних цін на ринку електроенергії зумовлений необхідністю забезпечити умови для комерційного імпорту електричної енергії з країн Європи з метою покриття можливого дефіциту потужності в осінньо-зимовий період під час російських терористичних атак на енергосистему", - йдеться у повідомленні.

Граничні ціни на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку:

  • від 00:00 до 07:00 - 5 600 грн/МВт-год;
  • від 07:00 до 17:00 та від 23:00 до 24:00 - 6 900 грн/МВт-год;
  • від 17:00 до 23:00 - 9 000 грн/МВт-год;
  • мінімальна гранична ціна - 10 грн/МВт-год.

Пропонується підвищити граничну ціну в часовий проміжок від 11:00 до 17:00 з нинішніх 5 600 грн до 6 900 грн за МВт-год.

НКРЕКП, електроенергія
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