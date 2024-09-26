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Поставки електроенергії в Україну скоротились за усіма напрямами, окрім Польщі

02.10.2024 / 15:23
У минулому місяці Україна скоротила імпорт електроенергії на 7,5% у порівнянні з серпнем – до 438 тис. МВт-год.

Про це повідомило профільне видання ExPro у вівторок, 1 жовтня.

Поставки скоротились за усіма напрямами, окрім Польщі. Загалом з цієї країни у вересні було поставлено 86,1 тис. МВт-год, що на 78% більше за обсяги серпня.

Найбільшу частку у структурі імпорту електроенергії і надалі займає Угорщина (35%). Частка Словаччини склала 24,5%. З Молдови було імпортовано 16,5 тис. МВт-год, водночас, частина з цих обсягів – це реімпорт з Румунії.

Нагадаємо, сьогодні Україна імпортує електроенергію з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини і Молдови загальним обсягом 8 711 МВт/год, з максимальною потужністю в окремі години до 1023 МВт.

Польща, електроенергія
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