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Галібаренко: Україна має самостійно ухвалювати рішення, по яких територіях вона застосовує ту чи ту західну зброю

24.05.2024 / 14:21
Глава місії України при НАТО Наталія Галібаренко вважає, що рано чи пізно рішення про право українських військ бити американською зброєю по цілях у росії має бути ухвалене.

Про це Галібаренко розповіла в інтерв’ю "Укрінформу", повідомляє "Європейська правда".

Посол зауважила, що на всіх зустрічах і переговорах українська сторона завжди заявляла про те, що війна росії проти України дає українським силам повне право атакувати об’єкти на російській території. У цьому контексті вона згадала про останні заяви держсекретаря США під час візиту до Києва.

"Заява Блінкена, і він повторив її двічі, про те, що Україна сама визначається із вибором цілей, створила надію, що Сполучені Штати Америки змінили свою позицію: Україна має самостійно ухвалювати рішення, по яких територіях вона застосовує ту чи ту західну зброю, особливо американську", – сказала Галібаренко.

Утім, уточнила вона, згодом пролунала зовсім інша позиція від Пентагону про те, що США очікують від України застосування американської зброї тільки на українській території.

Галібаренко наполягає, що Україна має право вдаряти по рф як сторона, що захищається. Посол сподівається, що Вашингтон пристане на цю позицію.

"Рішення, що ми маємо право застосовувати американську зброю поза межами України, має бути ухвалене, раніше або пізніше. Шкода, що ми втрачаємо час на пошук рішення, яке не мало б зумовлювати сумнівів. Але ми й далі будемо його просувати, на всіх рівнях", – сказала Галібаренко.

зброя, Галібаренко
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