Войти | Зарегистрироваться
14:18

суббота,
25 мая
Онлайн
Кудрицький прокоментував ситуацію з відключенням світла по всій Україні
Країна
Кудрицький прокоментував ситуацію з відключенням світла по всій Україні
Мецола: Європарламент повністю підтримує всі 10 пунктів українського плану миру
Країна
Мецола: Європарламент повністю підтримує всі 10 пунктів українського плану миру
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Суспільство

Пісторіус: Німеччина передала Україні систему ППО Iris-T

25.05.2024 / 10:10
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про передачу Україні чергової системи протиповітряної оборони "Iris-T", повідомляють у соцмережі Х німецького оборонного відомства в п'ятницю.

"Ми вкотре доправили в Україну комбіновану вогневу частину, що складається з IRIS T SLM і IRIS T SLS - сучасної системи протиповітряної оборони середньої та малої дальності, що добре зарекомендувала себе, безпосередньо від німецької промисловості", - сказав Пісторіус.

Він зазначив, що нова система ППО зміцнить українську протиповітряну оборону разом із нещодавно поставленою системою "Петріот".

Пісторіус, IRIS T
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
25 мая
24 мая
23 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.