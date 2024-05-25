Столтенберг: Країни НАТО не планують брати участь у бойових діях проти росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economist.

Його попередник на посаді генсека Альянсе Андерс Фог Расмуссен 14 травня закликав дозволити країнам НАТО у Східній Європі використовувати наземні засоби протиповітряної оборони для збиття спрямованих на Україну російських ракет і безпілотників.

Натомість Столтенберг відкинув цю ідею. "Ми не будемо стороною конфлікту", - сказав він.

За його словами, завдання полягає в тому, щоб "не допустити перетворення цієї війни на повноцінну війну між росією і НАТО в Європі".

Він також провів різницю між постачанням зброї, навчанням та воєнними діями.

"Ми проводимо навчання, ми надаємо зброю, боєприпаси Україні, але ми не будемо брати безпосередньої участі з території НАТО в бойових діях над Україною або в Україні. Це зовсім інша річ", - сказав генсек Альянсу.