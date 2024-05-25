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Столтенберг: Пекін розпалює війну в Європі

26.05.2024 / 16:20
Співпраця Китаю з росією у війні проти України загрожує співпраці Пекіна з країнами Заходу.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю політика виданню Die Welt.

Він нагадав про підтримку Китаєм добрих відносин із Заходом, але водночас нагадав, що "Пекін розпалює війну в Європі".

"Ви не можете мати і те, й інше", - заявив генсек Альянсу.

За його словами, підтримка Китаю є "життєво важливою" для продовження війни рф проти України.

"Спостерігається явне збільшення продажів деталей машин, мікроелектроніки та інших технологій, які Москва використовує для виробництва ракет, танків і літаків для використання проти України", - сказав Столтенберг.

Столтенберг
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