Войти | Зарегистрироваться
01:16

вторник,
28 мая
Онлайн
Кудрицький прокоментував ситуацію з відключенням світла по всій Україні
Країна
Кудрицький прокоментував ситуацію з відключенням світла по всій Україні
Мецола: Європарламент повністю підтримує всі 10 пунктів українського плану миру
Країна
Мецола: Європарламент повністю підтримує всі 10 пунктів українського плану миру
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Суспільство

Der Spiegel: Країни Балтії та Польща не виключають введення своїх військ в Україну

27.05.2024 / 11:14
Країни Балтії та Польща не виключають введення своїх військ в Україну, якщо рф здобуде успіх на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Der Spiegel.

Як розповідає Spiegel, в кулуарах конференції Леннарта Мері з питань зовнішньої політики та політики безпеки, що проходила в столиці Естонії минулого тижня, парламентарі країн Балтії попередили представників німецького уряду про наслідки політики Берліна щодо війни в Україні.

Зокрема, йдеться про відмову надавати українській армії далекобійну зброю та заборону ЗСУ завдавати удари по території рф західним озброєнням.

"Їхній аргумент такий: якщо росіянам вдасться здійснити стратегічний прорив на сході України через те, що Захід лише наполовину допомагає Києву, ситуація може різко загостритися. У такому випадку країни Балтії та Польща не чекатимуть на розгортання російських військ на своїх кордонах, попереджали балтійські політики - вони самі відправлять війська в Україну. І що це означатиме, було зрозуміло: НАТО стане стороною війни", - йдеться в публікації Spiegel.

Як пояснює Spiegel, це саме той сценарій, якого бояться канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент США Джо Байден.

"Ті, хто хоче обмежити війну через надмірну стриманість, насправді, ризикують вивести її з-під контролю", - резюмує Spiegel.

Польща, країни Балтії
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
27 мая
26 мая
25 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.