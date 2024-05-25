Байден: Ми стоїмо поруч з Україною і будемо стояти разом з нею

Як повідомляє "Європейська правда", про це Байден сказав під час виступу перед випускниками Військової академії США у Вест-Пойнті.

Під час виступу американський президент підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами України у війні з росією.

"Ми стоїмо поруч з Україною і будемо стояти разом з нею. Ми стоїмо проти людини, яку я добре знаю багато років, жорстокого тирана. Ми не можемо, ми не відступимо", – зазначив він.

Байден підкреслив, що США продовжать постачати зброю і тренувати українських військових, однак він виключив відправку військ СЩА в Україну.

"Американські солдати не беруть участі у війні в Україні. Я сповнений рішучості, щоб так і залишилося", – сказав він.

Байден додав, що путін був "впевнений, що НАТО розпадеться".

"Натомість найбільший оборонний альянс в історії світу – сильніший, ніж будь-коли", – підкреслив він.