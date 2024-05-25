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ПА НАТО закликала уряди своїх країн надати Україні дозвіл бити західною зброєю по території рф

28.05.2024 / 14:21
Парламентська асамблея НАТО закликала уряди держав Альянсу дозволити Україні бити західною зброєю по цілях на території російської федерації.

Про це повідомив голова постійної делегації Верховної Ради в ПА НАТО Єгор Чернєв, пише "Європейська правда".

Чернєв зазначив, що рішення вдалося проштовхнути в останній момент, оскільки у початковій версії декларації цього пункту не було.

"Парламентська асамблея НАТО закликала уряди своїх країн надати Україні дозвіл бити західною зброєю по території рф. Йдеться про зняття певних обмежень на ураження легітимних цілей вглибині росії", – зазначив депутат.

Тепер парламентарі матимуть юридичні підстави для того, щоб ще більше тиснути на свої уряди, аби рішення було втілене у життя, зазначив Чернєв.

Доповнено: зазначимо, у тексті декларації міститься заклик до урядів країн Альянсу "підтримати Україну в її міжнародному праві захищати себе, скасувавши деякі обмеження на використання зброї, наданої союзниками по НАТО, для ударів по законних цілях у росії".

Чернєв
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