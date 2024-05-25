Боррель: росія тисне на країни, аби вони не брали участі у Саміті миру

Про це він заявив у Брюсселі перед засіданням міністрів оборони країн Євросоюзу, передає кореспондент Укрінформу.

«Зараз у переговорах (щодо Саміту миру у Швейцарії – ред.) чиниться шалений тиск на всіх для того, щоб цей червневий форум був успішним», - сказав Боррель.

Він наголосив, що росія робить те саме, але щоб зірвати саміт, і тисне на країни, зокрема БРІКС, аби вони не брали участі в швейцарській мирній конференції, пропонуючи провести якусь подібну зустріч у москві.

«Якщо вони (росіяни) так сильно не хочуть, щоб країни долучались до мирного саміту у Швейцарії, значить, цей форум є справді дуже важливим», - заявив Боррель.