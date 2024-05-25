Войти | Зарегистрироваться
15:41

среда,
29 мая
Онлайн
Кудрицький прокоментував ситуацію з відключенням світла по всій Україні
Країна
Кудрицький прокоментував ситуацію з відключенням світла по всій Україні
Мецола: Європарламент повністю підтримує всі 10 пунктів українського плану миру
Країна
Мецола: Європарламент повністю підтримує всі 10 пунктів українського плану миру
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Боррель: росія тисне на країни, аби вони не брали участі у Саміті миру

29.05.2024 / 10:12
Високий представник ЄС Жозеп Боррель вважає спроби росії перешкодити проведенню Глобального саміту миру у Швейцарії найкращим свідченням реальної важливості цього форуму для встановлення справедливого миру в Україні.

Про це він заявив у Брюсселі перед засіданням міністрів оборони країн Євросоюзу, передає кореспондент Укрінформу.

«Зараз у переговорах (щодо Саміту миру у Швейцарії – ред.) чиниться шалений тиск на всіх для того, щоб цей червневий форум був успішним», - сказав Боррель.

Він наголосив, що росія робить те саме, але щоб зірвати саміт, і тисне на країни, зокрема БРІКС, аби вони не брали участі в швейцарській мирній конференції, пропонуючи провести якусь подібну зустріч у москві.

«Якщо вони (росіяни) так сильно не хочуть, щоб країни долучались до мирного саміту у Швейцарії, значить, цей форум є справді дуже важливим», - заявив Боррель.

Боррель
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
29 мая
28 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.