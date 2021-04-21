Идеи сюрпризов для любимой: чем порадовать и удивить

Ведь речь идет не о том, какую сумму денег он потратит. Его главное задание — сделать сюрприз, вручить приятный подарок девушке, вызвать незабываемые эмоции. Сделать женщину счастливой проще, чем кажется, и даже самую вредную даму можно поразить до глубины души.

Упакованное в коробку: что подарить женщине

Если речь идет о близком человеке, с которым вы живете вместе, сделать выбор в пользу удачного подарка становится намного проще. Обращайте внимание на привычки, что она делает в свободное время и как предпочитает отдыхать. Все это станет почвой для будущего презента.

Какой подарок достойный женщины:

Нишевый парфюм. Она давно хотела новые духи, так почему же не порадовать ее коробочкой с надписью Chanel, Nina Ricci или Jimmy Choo. Аромат придаст ей женственности, нежности и сексуальности.

Подарок своими руками. И не говорите, что у вас руки не из того места растут. Подарите сертификат на мастер-класс по изготовлению керамики. Вы вместе слепите новую посуду, статуэтки или другие украшения. Отлично проведенное вместе время с пользой.

Ювелирное изделие — вещь, которому всегда найдется применение. Колечко, браслет, цепочка с подвеской украсят праздничный образ девушки. А если сделать вещь с индивидуальной гравировкой, то леди будет чувствовать себя особенной.

Подарочный beauty-box. Если вы разбираетесь в косметике или знаете тип кожи любимой, соберите коробку-косметичку. Проконсультируйтесь с продавцом в магазине насчет подводки, помады и туши. Можно собрать и средства по уходу: пилинг для тела, умывалку, бомбочку и пену для ванной, маску для лица и другое.

Предметы на кухню. Если она умелая хозяйка, любит готовить или у нее не хватает на вас времени из-за вкусного ужина, упростите ей объем работы. Комбайн, мультиварка, гриль или робот-пылесос станут отличными помощниками.

Не бойтесь проявлять заботу и свои чувства, все вернется в приумноженном количестве.

Как сделать неожиданный сюрприз

Не все в ее жизни может быть спланировано. Иногда ей нужно доверится случаю и вам. Чем внезапно удивить любимую:

Отправляйтесь вместе за покупками в торговый центр.

Посетите магазины, интересны даме вашего сердца, сделайте так, чтоб она примеряла вещи, которые нравятся. Потом притворитесь, будто забыли кредитку дома. Сходите выпить кофе и оставьте ее на несколько минут одну. В то время вернитесь в магазин, оплатите понравившеюся девушки вещь и подарите ее за ужином. Она будет впечатлена.

Неожиданный романтический вечер.

Если девушка работает в офисе, аккуратно заранее узнайте есть ли у нее планы как завершить сегодняшний день. Если она не занята, встречайте ее с работы с цветами и отправляйтесь на ужин в любимый ресторан. Вкусная еда и бокал красного грузинского помогут снять напряжение и приятно закончить вечер.

Поход в СПА-салон.

Утром перед уходом оставьте записку, что вечером ее ждет сюрприз. Заинтересуйте своим сообщением и заберите из дома в назначенное время. Отправляйтесь в салон на процедуры: сауна, массаж, пилинг и шампанское как бонус к приятному вечеру. Что может быть лучше?