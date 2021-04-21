Тротуарная плитка пользуется большим спросом — она применяется для оформления парков и скверов, пространства перед различными общественными заведениями, тротуаров в пешеходных зонах, загородных участков и т. д.

Чтобы выбрать действительно качественное покрытие, в первую очередь необходимо обратить внимание на компанию-изготовителя. Так, плитка Лайнстоун 20 от известного бренда Avenu гарантированно прослужит не менее 15 лет, не теряя своих высоких эксплуатационных качеств и привлекательного внешнего вида.

Преимущества тротуарной плитки

Прочной, красивой плитке можно придавать любую фактуру, имитировать натуральный камень, состаренную брусчатку и т. д. Этот материал пользуется стабильно высоким спросом у всех, кто хочет получить надежное, эстетически привлекательное и долговечное покрытие. Такую плитку рекомендуют использовать ландшафтные дизайнеры и архитекторы, по достоинству ее оценили владельцы загородных домов и гостиниц.

Что лучше — тротуарная плитка или стандартное асфальтное покрытие

Если речь идет о территории, по которой не будет постоянно ездить транспорт, то плитка несомненно выигрывает:

Эстетичность. Красивая стильная плитка смотрится гораздо лучше однотонно-серого асфальта. Разнообразие расцветок, размеров и форм позволяет воплощать в жизнь самые смелые решения.

Устойчивость к низким и высоким температурам. Летом, особенно на юге страны асфальт может начать плавиться в буквальном смысле слова. Сильные морозы тоже не идут на пользу — довольно часто ему требуется ремонт после зимы. Плитка одинаково хорошо переносит и жару, и холода, никак не реагируя на перепады температур.

Высокая ремонтопригодность. При повреждении нескольких плиток не нужно менять все покрытие — достаточно заменить испортившиеся элементы. Асфальт, конечно, тоже не нужно снимать весь, но его ремонт требует значительно больших усилий и выглядят такие заплатки неэстетично.

Запах. Летом над раскаленным асфальтом трудно дышать из-за специфического битумного аромата. Плитка не пахнет даже в сильно нагретом состоянии.

Стойкость к атмосферным осадкам. Снег, ливень, град — из-за низкого влагопоглощения тротуарная плитка не разрушается от избытка воды, в отличие от асфальта, который может запросто сойти после сильного дождя, долговременного покрытия снегом/льдом.

Также при грамотном выборе можно избежать недостатка плитки — скольжения. Достаточно подобрать материал с шероховатой поверхностью.

Где купить качественную тротуарную плитку

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