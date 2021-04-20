Войти | Зарегистрироваться
09:06

вторник,
20 апреля
Онлайн
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Что едят долгожители: 8 продуктов
Жизнь
Что едят долгожители: 8 продуктов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Промо

MixDigital: прогрессивные инструменты продвижения и комплексный сервис

20.04.2021 / 08:20
MixDigital: прогрессивные инструменты продвижения и комплексный сервис
Ищете лучшее рекламное агентство для продвижения бизнеса? Воспользуйтесь услугами компании MixDigital.

Успех бизнеса в интернете зависит от многих факторов. Правильное продвижение — один из самых важных. Алгоритмы поисковых сетей постоянно меняются, ежедневно на рынке появляются новые конкуренты. Продвижение сайта собственными силами малоэффективно. Эту работу следует доверить компании, которая специализируется на цифровом маркетинге.

MixDigital: перспективные и проверенные на практике инструменты

Эффективное продвижение базируется на использовании прогрессивных методов. Рекламное агентство работает с прогрессивными инструментами и гарантирует лучший результат. Один из самых эффективных — программатик. Компания успешно работает с этим инструментом. Вы можете прочитать детальнее про программатик в этой статье от MixDigital. Если резюмировать полный массив информации об инструменте, складывается картина о широком спектре новых возможностей:

  • автоматизация и персонализация рекламы. Вы тратите минимум времени, экономите средства и получаете точное попадание в целевую аудиторию;
  • стабильная экосистема. Возможность покупать нужные объемы по вашей цене;
  • скорость. Эффективность рекламной кампании отслеживается в реальном времени. Это преимущество позволяет быстро менять стратегию или продолжать работу в выбранном сегменте в зависимости от результатов;
  • новые возможности управления данными.

Это лишь один из инструментов, которые использует MixDigital. Специалисты компании непрерывно изучают новые методы продвижения и совершенствуют уровень квалификации.

Комплексный сервис

Рекламное агентство имеет успешный опыт работы с бизнесом из разных сфер:

  • торговля;
  • финансы;
  • недвижимость;
  • услуги;
  • образование и многие другие.

Компания достигает лучших результатов благодаря сочетанию media и performance инструментов, комплексному подходу. Работа состоит из нескольких этапов:

  1. Изучение требований и бизнеса клиента, конкурентной среды.
  2. Разработка стратегии.
  3. Поиск оптимальных инструментов и форматов с учетом особенностей бизнеса заказчика и целевой аудитории.
  4. Составления прогноза и KPI рекламной кампании.
  5. Продвижение на разных площадках.
  6. Постоянный мониторинг эффективности.
  7. Оптимизация в зависимости от результатов.
  8. Отчеты и рекомендации.

В портфолио MixDigital много успешных кейсов. В отзывах о работе рекламного агентства клиенты указывают на высокий уровень профессионализма, индивидуальный подход и максимальную эффективность продвижения.

детальнее про программатик в этой статье от MixDig
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
20 апреля
19 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.