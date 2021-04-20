MixDigital: прогрессивные инструменты продвижения и комплексный сервис

Успех бизнеса в интернете зависит от многих факторов. Правильное продвижение — один из самых важных. Алгоритмы поисковых сетей постоянно меняются, ежедневно на рынке появляются новые конкуренты. Продвижение сайта собственными силами малоэффективно. Эту работу следует доверить компании, которая специализируется на цифровом маркетинге.

MixDigital: перспективные и проверенные на практике инструменты

Эффективное продвижение базируется на использовании прогрессивных методов. Рекламное агентство работает с прогрессивными инструментами и гарантирует лучший результат. Один из самых эффективных — программатик. Компания успешно работает с этим инструментом. Вы можете прочитать детальнее про программатик в этой статье от MixDigital. Если резюмировать полный массив информации об инструменте, складывается картина о широком спектре новых возможностей:

автоматизация и персонализация рекламы. Вы тратите минимум времени, экономите средства и получаете точное попадание в целевую аудиторию;

стабильная экосистема. Возможность покупать нужные объемы по вашей цене;

скорость. Эффективность рекламной кампании отслеживается в реальном времени. Это преимущество позволяет быстро менять стратегию или продолжать работу в выбранном сегменте в зависимости от результатов;

новые возможности управления данными.

Это лишь один из инструментов, которые использует MixDigital. Специалисты компании непрерывно изучают новые методы продвижения и совершенствуют уровень квалификации.

Комплексный сервис

Рекламное агентство имеет успешный опыт работы с бизнесом из разных сфер:

торговля;

финансы;

недвижимость;

услуги;

образование и многие другие.

Компания достигает лучших результатов благодаря сочетанию media и performance инструментов, комплексному подходу. Работа состоит из нескольких этапов:

Изучение требований и бизнеса клиента, конкурентной среды. Разработка стратегии. Поиск оптимальных инструментов и форматов с учетом особенностей бизнеса заказчика и целевой аудитории. Составления прогноза и KPI рекламной кампании. Продвижение на разных площадках. Постоянный мониторинг эффективности. Оптимизация в зависимости от результатов. Отчеты и рекомендации.

В портфолио MixDigital много успешных кейсов. В отзывах о работе рекламного агентства клиенты указывают на высокий уровень профессионализма, индивидуальный подход и максимальную эффективность продвижения.