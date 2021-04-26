Как выбрать откатные ворота для частного дома

Обязательная составляющая экстерьера любого частного дома — это забор и ворота. Распашные конструкции постепенно уходят в небытие, уступая более современным и удобным в использовании откатным системам. Но на рынке откатные ворота представлены в самой разной ценовой категории, не говоря уже о габаритах, так как же выбрать? Вместе с экспертами vsv-group.com.ua мы дадим пару рекомендаций, которые должны вам с этим помочь.

Виды откатных ворот

Подвесные. Исходя из названия ясно, что крепление всей конструкции здесь осуществляется сверху. В качестве направляющей в проем устанавливается металлическая несущая балка, на которую приваривается рельс и ролики, подвешивающие полотно. Такие ворота чаще всего устанавливаются в северных регионах, так как из-за отсутствия крепления полотна к земле не будет проблем с открыванием в снег или грязь. Еще у таких ворот достаточно низкая парусность, что увеличивает срок их эксплуатации до нескольких десятков лет.

Рельсовые. Это классическая система, где ролики приварены к нижней части дверного полотна. Ворота двигаются по рельсу, установленному ниже уровня земли, при этом основание никак не мешает проезду машин на участок. Из главных плюсов можем выделить ударопрочность и полное отсутствие провисания полотна.

Консольные. Такие конструкции встречаются гораздо реже, так как помимо рамы, которая монтируется на фундамент, здесь есть консольная (несущая) балка. Полотно ворот навешивается на балку, а уже она благодаря роликам заезжает на раму.

Что насчет количества створок?

Классика — это одностворчатые откатные ворота. Они более компактные и не могут быть шириной более 4 метров, так как полотно здесь должно перекрывать проем полностью. Есть еще двустворчатые откатные ворота, которые могут откатываться в разные стороны. В этом варианте каждая створка варится как отдельная конструкция.

Габариты откатных ворот

Тут уже ориентируйтесь на цели, которые вы преследуете при установке ворот, а также размеры участка. Стандартными считаются размеры 4 на 2 и 3 на 3 метра (второе значение является высотой). Если на участок будет парковаться крупногабаритная техника или вы еще не закончили строиться, то есть смысл присмотреться к воротам побольше, чтобы с этим не возникало проблем. Также в таком случае предпочтительнее рельсовые ворота, чтобы по высоте проем сверху ничем не ограничивался.