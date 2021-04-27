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На какие карты удобнее получать онлайн-займы?

27.04.2021 / 22:48
На какие карты удобнее получать онлайн-займы?
Современные онлайн-сервисы по микрокредитованию позволяют получить денежные средства быстро и без особого труда заявителям, независимо от их социального статуса или уровня дохода.

Современные онлайн-сервисы по микрокредитованию позволяют получить денежные средства быстро и без особого труда заявителям, независимо от их социального статуса или уровня дохода. Преимуществами такой услуги является отсутствие необходимости в предоставлении справки о доходах, внесения залога или привлечения третьих лиц в качестве поручителей.

Чтобы оформить заявку для онлайн займа на карту достаточно предоставить в выбранную кредитную организацию данные удостоверения личности, ИНН и номер банковской карты. Все же, в некоторых случаях, у клиентов могут возникнуть определенные затруднения во время верификации карточки. Какие карты являются наиболее удобными для получения денег по программам микрокредитования – рассмотрим в этой статье.

Главные требования, которым должны соответствовать банковские карты

Как правило, на сайте МФО при регистрации пользователем заполняется специальная анкета. В ней указываются личные данные, в том числе и банковская карточка. Карта должна удовлетворять следующие требования:

  • должна быть эмитирована одним из украинских банков;
  • быть активированной и с открытым сроком действия;
  • быть оформленной на имя заемщика;
  • обслуживаться электронными платежными системами MasterCard или Visa.

Также важно наличие положительного баланса на карте. Это необходимо для резервации МФО символической суммы для проверки ее именной принадлежности.

В отношении каких карт проводится верификация?

Оформить онлайн займ на карту невозможно, если у заявителя карта является:

  • виртуальной, дебетовой или расчетной;
  • выданной зарубежным банком;
  • предназначенной для социальных и пенсионных выплат;
  • с истекшим сроком действия.

На какие карты наиболее удобнее оформлять онлайн-займы?

Если ваша карта не попадает под ограничения, перечисленные выше, вы можете получить онлайн займ на карту любого украинского банка. В некоторых случаях требуется верификация кредитных карт. Также важно учитывать, что при использовании заемных средств будут применяться тарифы банка, которым была эмитирована карта, а при наличии минусового баланса, зачисляемые деньги будут направлены первостепенно на погашение задолженности. Таким образом, лучше всего оформлять микрозайм на кредитную карту лишь в случае, если у заемщика возникли трудности при оплате долга по ней.

Можно ли перечислить заемные средства на чужую карту?

В некоторых случаях потребители не могут воспользоваться для получения микрокредита собственной картой. С целью предотвращения мошеннических действий и других финансовых рисков все МФО оформляют займы онлайн на карты, исключительно принадлежащие самим заявителям, так как согласно действующему законодательству, кредиторы не вправе взыскивать задолженности с третьих лиц.

Если же появилась острая необходимость в деньгах, потребители могут найти кредитную компанию, работающую в том числе и с электронными кошельками. После того, как будут получен займ, средства можно перечислить на карту, принадлежащую родственнику или другу. Это займет чуть больше времени, а из-за применения платежными системами разных комиссий микрокредит окажется и вовсе не выгодным.

Если карта отсутствует, наилучшим решением станет обращение в микрокредитную организацию, которая предоставляет заемные средства банковским переводом либо наличными.

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