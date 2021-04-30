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Оперативная память для ПК: выбираем нужный вариант

30.04.2021 / 11:15
Оперативная память для ПК: выбираем нужный вариант
Купить оперативную память для ПК стоит в интернет-магазине elmir.ua. Здесь можно выбрать оптимальный вариант для любых требований пользователя.

Оперативная память – важный элемент любого компьютера. Она отвечает за его бесперебойную работу и отсутствие зависаний. Помимо этого, этот тип памяти необходим для хранения некоторых видов данных и получения быстрого доступа к ним. Поэтому выбирать параметры ОЗУ и его показатели следует с учетом мощности всего ПК и его индивидуальных данных.

Где купить оперативную память

Приобретать подобные устройства следует только в надежных магазинах или интернет-точках торговли. Только в этом случае можно не переживать за качество изделий и их надежность. Сегодня оперативная память для пк представлена в широком ассортименте на сайте интернет-магазина elmir.ua. Интернет-магазин предлагает качественные комплектующие для персональных компьютеров от именитых производителей. Компания «Эльмир» гарантирует высокий уровень качества реализуемых изделий и низкие цены на них благодаря сотрудничеству напрямую с производителями.

Как выбрать оперативную память для ПК

При выборе планок ОЗУ следует учесть немало параметров. Они помогут подобрать идеальный вариант оборудования для использования в конкретном ПК. В первую очередь следует изучить все характеристики материнской платы, установленной в корпусе. Узнать потребуется следующую информацию:

  • количество отсеков, предназначенных для установки дополнительных планок оперативной памяти;
  • возможность работы в двухканальном режиме;
  • частоту шины материнской платы.

Объем

Этот параметр является одним из главных для оперативной памяти. При его выборе стоит учитывать, как именно пользователь использует компьютер. Для выполнения простых задач вполне хватит 4-8 Гб ОЗУ. Если же планируется запускать на оборудовании «тяжелые» игры и приложения, то стоит отдать предпочтение устройству с 16-32 Гб памяти.

Тип

Современные материнские платы поддерживают оперативную память следующих типов:

  • DDR4,
  • DDR3,
  • DDR2.

Перед покупкой потребуется узнать, ОЗУ с какими параметрами можно устанавливать в ПК. Чаще всего сегодня используется тип DDR4.

Частота

Чем выше этот показатель, тем лучше будет функционировать компьютер. Но приобретать планку ОЗУ с высокой частотой для ПК, который используется только для простых задач, не следует. Этот показатель должен максимально соответствовать всей системе и отдельным ее элементам. При выборе стоит ориентироваться на требования процессора и материнской платы.

Охлаждение и подсветка

Для игровых компьютеров современные производители предлагают планки оперативной памяти, которые дополняются собственной охлаждающей системой и подсветкой. Первая необходима для снижения температуры элемента во время его напряженной работы. Подсветка же нужна только для красоты.

оперативная память для пк
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