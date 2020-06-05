Правила заполнения Европротокола

Система Европротокола облегчает жизнь как сотрудникам полиции, так и участникам ДТП. Для оформления мелких аварий водители могут не вызывать уполномоченные органы, а самостоятельно заполнить бумажную или электронную версию извещения. Главное в этом процессе — не допустить ошибок, которые могут стать поводом для отказа в выплате.

Когда можно оформлять Европротокол

Без полиции можно обойтись при определенных условиях. Бланк Европротокола рассчитан только на двух водителей легковых автомобилей без прицепов. Оба участника должны быть трезвыми и иметь при себе действующие электронные или бумажные полисы ОСАГО. В аварии не должны пострадать люди.

Перед заполнением извещения следует оценить состояние здоровья водителей и пассажиров, определить приблизительную стоимость ремонта (лимит — до 50 000 грн), обсудить обстоятельства ДТП и найти виновника. При наличии травм, разногласий в определении виновника или серьезных повреждений необходимо вызывать полицию.

Как заполнять Европротокол

Участники ДТП совместно заполняют один бланк извещения, каждый — свою (любую) колонку. В каждом пункте четко прописано, какую именно информацию нужно указывать. Писать необходимо шариковой ручкой. Буквы должны быть разборчивыми, желательно печатными.

Требования к содержанию:

в пунктах 1 и 2 указываются дата, время и место ДТП;

в графы 5–9 следует разборчиво написать информацию согласно данных документов — полиса, водительского удостоверения, свидетельства о регистрации ТС;

в пунктах 3,4 и 12 необходимо отметить нужный вариант значком «Х». При наличии у пострадавшей стороны полиса КАСКО знак «Х» ставится в пункте 8 в поле «ДА».

в десятом «окошке» со схематичным изображением трех типов ТС необходимо отметить прямой стрелкой направление и место удара;

в 11-м пункте следует кратко описать повреждения, а в 14-м при необходимости указать дополнительную информацию. Если места не хватит — воспользуйтесь обычным чистым листом А4 с пометкой «Приложение к Европротоколу, составленное ФИО». В этом случае напишите в 14-й графе — «дополнительные объяснения на (количество) листах прилагаются».

Важно: заполненный бланк (оригинал или копию) необходимо предоставить в страховую компанию виновника вместе с заявлением и другими документами в течение 3 дней. Если у водителей есть страховки с опцией прямого урегулирования (например от компании СК «ВУСО» (https://vuso.ua/)), выплату можно получить у своего страховщика.

Как нарисовать схему ДТП

Далеко не каждый водитель может похвастаться умением рисовать схемы ДТП, особенно на небольших участках бумаги. Дополнительная сложность состоит в том, что изображение наносится на бланк ручкой без возможности дальнейшего исправления. Если вы оформляете Европротокол впервые и пока не уверены в своих силах, предварительно набросайте черновик на любом клочке бумаги.

Пошаговая инструкция составления схемы ДТП:

Шаг 1. Обозначьте линиями участок дороги и разметку («╠» — т-образный перекресток, «╬» перекресток, «═» прямой участок). Напишите названия улиц.

Шаг 2. Схематично нарисуйте светофоры (три кружка) и заштрихуйте те кружки, которые горели на момент ДТП. Если ДТП произошло из-за проезда на запрещающий знак — добавьте его в свой рисунок.

Шаг 3. Обозначьте одинарными или двойными стрелками (прямо, прямо и направо) направление движения на всех полосах дороги, по которой ехали авто.

Шаг 4. Нарисуйте авто (прямоугольники с буквами «А» и «В») в месте ДТП. Расположение ТС должно максимально соответствовать действительности. Место столкновения отметьте значком X, направление движения — стрелками.

На заметку: электронный Европротокол заполнить проще, чем бумажный. ДТП можно оформить через сервис dtp.mtsbu.ua при наличии у водителей смартфонов, хотя бы один из которых имеет доступ в интернет. В систему необходимо загрузить фото столкнувшихся авто с 4 сторон. Заполненное извещение будет отправлено страховщикам (визит в офис не требуется), а копии — участникам на e-mail.