Что такое зубной имплант. Этапы и методы протезирования

Восстановить утраченные зубы можно с помощью установки импланта. Зубной протез будет неотличим от настоящего зуба, он заменяет естественные корни. Установленные зубные протезы на имплантах прослужат всю жизнь, они надежны и позволяют восстановить любое количество зубов: метод подходит и для замены одного зуба, и для всей челюсти, при полном их отсутствии.

Плюсы имплантации

Современная технология имплантации зубов позволяет полностью сохранить соседние. Ведь раньше их нужно было обтачивать. Протез будет держаться самостоятельно в челюсти на своем “корне”, в качестве которого служит шуруп.

Имплант оказывает правильное воздействие на челюсть, она не будет атрофироваться, полностью восстановится жевательная функция.

Если зубов вообще нет, именно установка нескольких имплантатов сделает комфортным использование съемных конструкций.

Важно, чтобы материал импланта был качественным: это снизит вероятность его отторжения челюстью, и он приживется. Клиника “Комплекс Дент” использует итальянские, израильские и швейцарские современные импланты.

Этапы протезирования

Это вмешательство относится к хирургическим, придется посещать стоматолога несколько раз в течение нескольких месяцев. Зато вы получите восстановленные зубы, которые надежно будут служить.

Сначала идет подготовка – обследование, снимки, чистка и санация полости при необходимости, возможно, нужно подлечить десна, также делается моделирование и т.д. Далее хирургический этап. У пациента может не хватать собственной костной ткани, тогда ее придется искусственно нарастить. Если этого делать не нужно, врач разрезает десну и вживляет в нее шуруп, который будет служить корнем зуба. После этого ждут, когда имплант приживется, – около 4 месяцев. Устанавливают формирователь десны. Придется так походить еще где-то 2 недели. Формирователь заменяют на абатмент и размещают на нем временный колпачок для формирования слепка. Врач делает слепок, для пациента изготавливают и ставят зубную коронку.

Что такое съемный и несъемный имплант

Несъемный – более простая конструкция, в которой на головку имплантата ставится коронка. В съемном на имплант ставят крепление, а на нем будет зафиксирован сам протез.

Считается, что съемные подходят при полном отсутствии зубов. В клинике “Комплекс Дент” вам предложат эффективную технологию для такого случая. Чтобы имплантация не обошлась крайне дорого, ставят 4 импланта, а на них уже – несъемный протез.

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