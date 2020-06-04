Решение всех проблем в одном месте? С компанией «Линия комфорта» это возможно.

12 лет мы занимаемся комплексными решениями для комфорта, функциональности и безопасности.

Мы являемся производителями с собственными производственными площадями, поддержкой официального партнера – компании «Алютех», - вы наверняка о ней слышали. За 12 лет мы собрали команду профессиональных менеджеров и мастеров, которые знают свое дело от А до Я. Они могут проконсультировать вас по любому вопросу, помогут подобрать вам изделие, которое закроет вашу проблему полностью, которым вы будете настолько довольны, что порекомендуете нам своим друзьям, знакомым, родственникам, партнерам и даже клиентам.

Именно качеством и своим подходом мы насобирали более 7 тысяч отзывов, а наши изделия вы можете встретить в любом уголке Украины, от Львова до Харькова, от Киева до Одессы.

Что мы производим?

Металлопластиковые окна и двери для ваших помещений.

Защитные роллеты, которые не только защитят от взлома, посторонних взглядов и механических повреждений окон, но и помогут экономить на коммунальных платежах. Зимой, за счет дополнительного барьера, теплопотери через окна будут значительно уменьшаться. А летом роллеты будут защищать ваши дома, офисы, предприятия от лучей палящего солнца. Мы сможем подобрать цвет и тип короба, который хорошо впишется в ваш экстерьер.

Въездные распашные и откатные ворота, гаражные ворота, панорамные, складские, производственные, секционные. Из поликарбоната, профнастила, роллетного профиля, кованные, филёнчатые. С автоматикой и без.

Солнцезащитные маркизы, навесы для ваших террас, балконов, которые защитят от ветра, солнца, дождя. У нас вы можете заказать маркизы с нанесением логотипа или названия бренда.

Шлагбаумы для ограничения доступа на территорию складов, жилых комплексов, офисных и других площадей.

Как заказать?

Если вы знаете, какое изделие хотите, просто позвоните в нашу компанию и расскажите все пожелания. Если вы точно не определились, наш менеджер поможет вам с выбором. Отправим вам варианты, подходящие по комплектации, подобранные по цвету и характеристикам на удобный мессенджер или на почту. Ваша смета будет готова через 15 минут.

После согласования, мы уточним все сроки, и по выполнению заказа установим все вовремя. Вы также можете воспользоваться нашим руководством и установить все сами.

Гарантия на изделия 1 год.

Позвоните сейчас, и уже скоро сможете наслаждаться качеством за рациональную цену от компании «Линия комфорта».