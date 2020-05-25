Бесконтактная красота – как пандемия изменила бьюти-отрасль

В течение двух месяцев были закрыты парикмахерские, салоны красоты, а мастера находились в вынужденном простое. Тяжело пришлось всем. Даже тем предпринимателям, которым арендодатели предоставили скидки, вновь включиться в работу сложно. Отсутствие денежных поступлений сказывается на возможности сделать выгодную закупку расходных материалов: красок для волос, средств для укладки, лаков для ногтей и т.д.

Во время карантина декоративная косметика активно продавалась через интернет, на таких крупных сайтах, как Makeup.com.ua. Там можно найти, как оригинальную продукцию культовых элитных брендов, так и новых торговых марок из категорий масс-маркет, для профессионалов, для веганов и т.д.

Бесконтактная красота – как украинки организовывали уход за собой на карантине

Во время локаута больше всего на красоту тратили средств женщины 35+. Не имея возможности воспользоваться услугами парикмахера, они самостоятельно подбирали тоники, краски, а также косметику для волос. Запрос на бесконтактную красоту вывел в топ видео о том, как сделать укладку, коррекцию бровей, маникюр. Стали популярными обзоры, упрощающие выбор гель-лака и необходимых средств, инструментов для макияжа.

Профессиональная декоративная косметика, а также специализированная аптечная, лечебная продукция, продавались чаще, чем обычно. Это связано с тем, что услуги и консультации косметологов, визажистов были недоступны. Поэтому украинки организовывали уход за кожей, волосами своими силами. Особым спросом пользовалась продукция, представляющая собой неплохую альтернативу косметическим услугам:

витаминные, гиалуроновые сыворотки;

кремы с эффектом лифтинга (подтягивают кожу, восполняют дефицит питательных веществ, витаминов, улучшают упругость, эластичность кожи);

увлажняющие, питательные, омолаживающие маски для лица;

крем для век для коррекции возрастных изменений;

патчи под глаза (увлажняющие, охлаждающие, противоотечные и т.д.) с экстрактами растений, с коллагеном, гиалуроновой кислотой, витаминами, отбеливающими компонентами.

Омолаживающие кремы, изготовленные по клеточным технологиям, стоят дорого, но они действительно эффективны. Рецептура средств включает ингредиенты молекулярных размеров. Эти частицы транспортируют полезные вещества и обеспечивают питание, регенерацию кожи на клеточном уровне.

Декоративная косметика – что купить для эффектного макияжа?

Своими силами можно создать эффектный макияж, как праздничный, так и повседневный. Используйте праймер для век и для лица (до тональной основы), чтобы выровнять тон, придать коже благородного сияния. Тональный крем отлично перекрывает недостатки – выбирайте жидкие основы, если хотите, чтобы тон не был заметен окружающим. Консилер поможет скрыть следы усталости, бессонной ночи и мелкие несовершенства. Также пригодятся румяна, пудра, губная помада, тушь для ресниц и бровей. Экспериментируйте с образом, чтобы найти свой стиль!