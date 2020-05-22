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Питомник «САДКО»: самоплодные сорта киви

22.05.2020 / 08:42
Питомник «САДКО»: самоплодные сорта киви
Планируете выращивать киви на приусадебном участке? Узнайте о правилах ухода за растением.

Большинство потребителей уверены, что экзотические фрукты и ягоды могут расти лишь в тропических странах. Но это верно лишь отчасти. В климатических условиях Украины можно выращивать актинидию. Это разновидность лиан, которая плодоносит киви.

Опыт многих украинских садоводов доказывает, актинидия прекрасно развивается в климатических условиях разных регионов страны. Плоды появляются на третий год. Урожая с одной лианы достаточно для семьи из четырех человек.

Как вырастить актинидию

Растение неприхотливо. Но очень важно выбрать правильный сорт. Мы рекомендуем купить самоплодные сорта киви на сайте питомника «САДКО». Компания предлагает качественные саженцы с хорошо развитой корневой структурой. В каталоге представлены лучшие сорта, выведенные квалифицированными селекционерами из Украины и Европы. Доставка осуществляется во все регионы Украины.

Растение высаживается ранней весной или в средине осени. Плодоносит актинидия лишь на хорошо освещенных участках. Тщательно выбирайте место. Для лианы желательно легкое притенение в послеполуденное время.

Требования к грунту:

  • рыхлая и влажная почва;
  • тяжелые глинистые участки не подходят;
  • растение не переносит щелочную среду.

Если на участке грунтовые воды расположены высоко, обеспечьте хорошее дренирование. Можно насыпать для растения холм. Лианам необходима опора. Обустройте для актинидии шпалеру или арку.

Уход за актинидией

Весной и летом необходимы лишь регулярные выпалывания сорняков, неглубокое рыхление почвы и регулярный полив. Лиану лучше опрыскивать. Проводите эту процедуру утром и вечером. В период засухи увеличьте интенсивность опрыскивания. Каждый вечер выливайте под куст 6-8 ведер воды. При недостатке влаги лиана сбрасывает листья. Это может привести к обмерзанию зимой.

Во время покупки саженцев обязательно проконсультируйтесь на тему подкормок. Сотрудники питомника порекомендуют удобрения, которые подходят для выбранного сорта. Подкормка проводится 3 раза в год:

  • ранней весной;
  • в период формирования завязей плодов;
  • после сбора урожая.

При покупке саженцев уточните, нуждается ли актинидия в укрытии зимой. Есть сорта, которые обладают стойкостью к морозам. Их нужно укрывать на зиму лишь в первые годы после высаживания на постоянное место. Но некоторые сорта требуют особой заботы. Обязательно уточните эту информацию в питомнике.

самоплодные сорта киви
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