Термобелье для велоспорта: назначение, свойства, виды

Опытные велосипедисты прекрасно знают, насколько важно использовать хорошее термобелье. Одежда защищает организм от перегрева во время прогулочных заездов, тренировок и соревнований.

Какие задачи решает термобелье для велосипедистов

Когда за окном стоит прохладная погода, но отменять прогулку на велосипеде не хочется, выручит термобелье. Основная функция нательной одежды для велоспорта – эффективное отведение влаги и обеспечение вентиляции. Качественное велосипедное термобелье быстро отводит испарения и снижает теплопотери во время активности. Одежда хорошо подходит для использования в разную погоду (в том числе прохладную), обеспечивая естественную терморегуляцию.

Свойства велосипедного термобелья

отвод испарений – одежда изготавливается из специальных материалов;

вентиляция – тело остается сухим, кожа дышит;

сохранение тепла – за счет образования воздушной прослойки.

Хорошее термобелье защищает тело от ветра, влаги и низких температур, не допускает переохлаждения и перегрева, сохраняя свободу движений. Правильно подобранный комплект позволит чувствовать себя во время тренировок абсолютно комфортно, получая удовольствие от велоспорта.

В продаже представлены разные виды термобелья для велосипедистов, включая рубашки с удлиненными рукавами, велофутболки и белье без рукавов, подходящее для катаний в теплую погоду.

Одежда устойчива к истиранию (на локтях предусмотрены специальные усиливающие вставки) и трению (используется бесшовная технология, поэтому вероятность раздражения кожи минимальна).

Как выбрать хорошее велосипедное термобелье

Самый простой вариант – зайти на сайт специализированного магазина, например, «Декатлон», и выбрать подходящую одежду. Здесь представлен широкий ассортимент велосипедного белья разного типа.

Отличия качественного термобелья

эластичный и приятный на ощупь материал, хорошо впитывающий влагу и быстро сохнущий;

особые конструктивные элементы – анатомический крой, усиленные манжеты и пр.;

отсутствие или минимум швов – чем их меньше, тем комфортнее себя чувствует велосипедист;

легкий вес – одежда не должна утяжелять экипировку спортсмена;

отвод влаги и воздухопроницаемость – важнейшие качества одежды велосипедиста.

Относительно дизайна человек сам решает, какая одежда ему нравится. Производители предлагает рубашки и велофутболки в разных цветах – от черных до ярко-синих и зеленых. По возможности стоит приобрести сразу несколько комплектов на разные случаи жизни.

В завершение еще раз подчеркнем, что хорошая велоодежда защищает спортсмена от негативных погодных факторов, обеспечивает полную свободу движений и комфорт в любых климатических условиях.