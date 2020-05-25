Термобелье для велоспорта: назначение, свойства, виды

Опытные велосипедисты прекрасно знают, насколько важно использовать хорошее термобелье. Одежда защищает организм от перегрева во время прогулочных заездов, тренировок и соревнований.
Какие задачи решает термобелье для велосипедистов
Когда за окном стоит прохладная погода, но отменять прогулку на велосипеде не хочется, выручит термобелье. Основная функция нательной одежды для велоспорта – эффективное отведение влаги и обеспечение вентиляции. Качественное велосипедное термобелье быстро отводит испарения и снижает теплопотери во время активности. Одежда хорошо подходит для использования в разную погоду (в том числе прохладную), обеспечивая естественную терморегуляцию.
Свойства велосипедного термобелья
- отвод испарений – одежда изготавливается из специальных материалов;
- вентиляция – тело остается сухим, кожа дышит;
- сохранение тепла – за счет образования воздушной прослойки.
Хорошее термобелье защищает тело от ветра, влаги и низких температур, не допускает переохлаждения и перегрева, сохраняя свободу движений. Правильно подобранный комплект позволит чувствовать себя во время тренировок абсолютно комфортно, получая удовольствие от велоспорта.
В продаже представлены разные виды термобелья для велосипедистов, включая рубашки с удлиненными рукавами, велофутболки и белье без рукавов, подходящее для катаний в теплую погоду.
Одежда устойчива к истиранию (на локтях предусмотрены специальные усиливающие вставки) и трению (используется бесшовная технология, поэтому вероятность раздражения кожи минимальна).
Как выбрать хорошее велосипедное термобелье
Самый простой вариант – зайти на сайт специализированного магазина, например, «Декатлон», и выбрать подходящую одежду. Здесь представлен широкий ассортимент велосипедного белья разного типа.
Отличия качественного термобелья
- эластичный и приятный на ощупь материал, хорошо впитывающий влагу и быстро сохнущий;
- особые конструктивные элементы – анатомический крой, усиленные манжеты и пр.;
- отсутствие или минимум швов – чем их меньше, тем комфортнее себя чувствует велосипедист;
- легкий вес – одежда не должна утяжелять экипировку спортсмена;
- отвод влаги и воздухопроницаемость – важнейшие качества одежды велосипедиста.
Относительно дизайна человек сам решает, какая одежда ему нравится. Производители предлагает рубашки и велофутболки в разных цветах – от черных до ярко-синих и зеленых. По возможности стоит приобрести сразу несколько комплектов на разные случаи жизни.
В завершение еще раз подчеркнем, что хорошая велоодежда защищает спортсмена от негативных погодных факторов, обеспечивает полную свободу движений и комфорт в любых климатических условиях.