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У Бундестазі закликають біженців працевлаштовуватися в Німеччині або повертатися в Україну

24.06.2024 / 12:16
Перший заступник глави фракції ХДС/ХСС у парламенті Німеччини (Бундестаг) Александр Добріндт вважає, що українських біженців, які не знайшли роботу, потрібно висилати в Україну.

Відповідну заяву Добріндт зробив в інтерв’ю німецькому виданню Bild.

"Більш ніж через два роки після початку війни тепер має застосовуватися принцип: працевлаштовуйтеся в Німеччині або повертайтеся в безпечні райони західної України", — сказав німецький політик.

Добріндт також розкритикував політику держави, через яку занадто багато людей у Німеччині отримують соціальну допомогу коштом платників податків.

Він вважає, що Німеччині потрібні сильніші зобов’язання щодо співпраці для шукачів притулку, коли йдеться про працевлаштування.

Політики наголосив, що пропозиція у вигляді роботи має стати частиною послуги з інтеграції.

Добріндт
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