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Європартія ALDE засуджує авторитарний та антиєвропейський розворот Грузії

24.06.2024 / 14:21
Європартія "Альянс лібералів і демократів Європи" (ALDE) закликала Євросоюз жорстко відреагувати на останні кроки грузинської влади, зокрема ухвалення скандального закону про "іноагентів".

Про це повідомляє "Новости Грузия", пише "Європейська правда".

На партійному з’їзді у Вільнюсі ALDE схвалили резолюцію, у якій засуджують "авторитарний та антиєвропейський розворот Грузії".

У європартії зауважили, що ухвалення закону "Про прозорість іноземного впливу" та суперечливі поправки до податкового кодексу в інтересах осіб, яким загрожують західні санкції, ведуть Грузію у зворотному напрямку від членства у ЄС. 

У зв’язку з діями грузинської влади в ALDE закликають до персональних санкцій проти посадовців керівної партії "Грузинська мрія" та її засновника Бідзіни Іванішвілі і його родини; до покарання силовиків, причетних до жорстких дій щодо мітингувальників.

Також вони закликають посилити спостереження на виборах у Грузії і чітко окреслити наслідки для євроінтеграції Грузії та безвізового режиму у разі, якщо майбутні парламентські вибори не будуть вільними та чесними.

Серед грузинських партій партнерами ALDE є "Вільні демократи", "Республиканська партія", "Стратегія Агмашенебелі"; "Лело"; "Гірчи – більше свободи" і "Дроа".

Євросоюз, Грузія, ALDE
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