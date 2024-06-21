У росії погрожують скоротити час на прийняття рішення щодо застосування ядерної зброї

Про це заявив голова комітету з питань оборони російської держдуми андрій картаполов, повідомляє Reuters.

"Якщо ми побачимо, що виклики та загрози зростають, це означає, що ми можемо щось виправити щодо термінів застосування ядерної зброї та рішення про застосування", - зазначив картаполов.

Видання пише, що російська агресія проти України спровокувала найбільше протистояння між росією та Заходом після Кубинської кризи 1962 року. У травні російський диктатор володимир путін заявив, що рф може змінити свою офіційну ядерну доктрину та умови, за яких таку зброю можуть застосувати.

Нинішня ядерна доктрина росії визначає, що президент країни може оголосити про використання ядерної зброї як відповідь на напад із застосуванням зброї масового ураження або звичайного озброєння, "коли під загрозою стоїть саме існування держави".

Зараз рф є найбільшою ядерною державою світу, а разом з США вони зберігають 88% запасів усієї ядерної зброї на планеті.