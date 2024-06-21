Віцеканцлер Німеччини закликає Китай не постачати товари подвійного значення до росії

Про це заявив віцеканцлер Німеччини Роберт Хабек, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Відповідну заяву Хабек зробив під час візиту до Шанхаю та після переговорів з міністром торгівлі Китаю Ван Вентао та міністром промисловості й технологій Цзінь Чжуанлун у Пекіні. Він зазначив, що Європейський союз не прийме обхід запроваджених проти росії санкцій.

"Якщо продукція, яка використовується у військовому комплексі, більше не імпортуватиметься з Китаю, це також допоможе економічним відносинам між нашими двома країнами", - сказав віцеканцлер.

Він наголосив, що торгівля між Китаєм та росією минулого зросла на понад 40%, трохи більше половини цього зростання припадає на енергоносії, а решта - це товари подвійного значення.

Хабек додав, що він підняв питання на переговорах з китайськими чиновниками після того, як вони поскаржилися на те, що Німеччина ускладнює китайські інвестиції.