МЗС Польщі: Розглядаємо можливості закриття кордону з Білоруссю

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в ефірі TVN24.

"Зараз ми вивчаємо, які наслідки це матиме для нашої економіки й місцевих громад", - розповів Сікорський.

Він зауважив, що зараз Польща, як і декілька років тому, страждає від навали мігрантів. Вони намагаються потрапити до Європейського Союзу з території Білорусі. Глава МЗС Польщі вважає, що це відбувається під контролем білоруських та російських служб.

"Особливо шокує те, що функціонери білоруської держави інструктують цих людей, як бити польських солдатів і польських прикордонників навіть тоді, коли наші хлопці в бронежилетах. Це геть неприйнятно", – сказав міністр.

Сікорський заявив, що остаточне рішення щодо закриття пунктів пропуску буде ухвалене після аналізу його наслідків.