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МЗС Польщі: Розглядаємо можливості закриття кордону з Білоруссю
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ISW: Загроза ядерної ескалації є ключовим аспектом здатності росії маніпулювати іноземними лідерами
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Боррель: Розширення Євросоюзу треба прискорити – і це буде історія успіху
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У США прокоментували візит путіна у Північну Корею
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Spiegel: Пісторіус планує велике замовлення для модернізації збройних сил Німеччини
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Експерт розповів, яка ціна на пальне очикується в Україні в липні
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Ощадбанк може надати кредити бізнесу зі зниженими вимогами до застави
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Гаврилечко: Закон про "клуб білого бізнесу" порушує Конституцію створюючи дискримінаційні умови у бізнесі
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Кабмін та МВФ обговорили надання Україні цього місяця 2,2 млрд доларів
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НБУ: В Україні зростає як кількість вкладів, так і середній розмір банківського вкладу
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Водные виды спорта на доске29.04.2024 / 15:14Водный спорт на доске - это отличное сочетание активного отдыха, простых упражнений на равновесие и сложных задач по исполнению трюков. Такие виды спорта развивают координацию, гибкость и ловкость, а вдобавок - дают насладиться природой и водной стихией. Итак, в каких видах спорта доска для плавания становится основным инструментом, рассказываем далее.Последние новости рубрики
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