ISW: Загроза ядерної ескалації є ключовим аспектом здатності росії маніпулювати іноземними лідерами

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що путін продовжує озвучувати ядерні погрози в рамках своєї інформаційної кампанії. Вона спрямована на перешкоджання країнами Заходу подальшій підтримці України та підрив зусиль міжнародного співтовариства щодо узгодження свого стратегічного бачення перемоги в загарбницькій війні росії проти України.

Зокрема, йдеться у звіті, під час виступу перед російськими офіцерами-випускниками 21 червня путін заявив, що росія планує і надалі розвивати свою ядерну тріаду як "гарантію стратегічного стримування" і підтримки балансу сил у світі. Диктатор зазначив, що росія також працює над збільшенням свого типового бойового потенціалу та оборонного промислового виробництва.

Під час прес-конференції у В'єтнамі 20 червня путін заявив, що росія розглядає можливість "зниження порогу" застосування ядерної зброї в російській ядерній доктрині та що можлива майбутня стратегічна поразка російських сил на полі бою в Україні призведе до "кінця державності росії".

"путін, імовірно, помилково прирівняв поразку в Україні до екзистенційної загрози для російської держави, щоб послатися на "винятковий випадок", коли чинна ядерна доктрина рф дозволить застосування ядерної зброї", - йдеться у звіті ISW.

Аналітики Інституту вивчення війни також вважають, що заява путіна від 21 червня є продовженням його нещодавньої інформаційної операції, спрямованої на саботаж зусиль Заходу з вироблення спільної стратегічної мети - рішучої перемоги над російським вторгненням, яке, за задумом Заходу, повинно було б стати кінцевою метою війни в Україні.

"Загроза ядерної ескалації є ключовим аспектом здатності росії маніпулювати іноземними лідерами, які ухвалюють рішення, і дуже малоймовірно, що вона призведе до фактичної ядерної ескалації завдяки ядерним і звичайним засобам стримування", - йдеться у звіті.