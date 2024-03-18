Нафтогаз: Україна цьогоріч спокійно пройшла опалювальний сезон

Про це заявив голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов в інтерв’ю виданню Le Figaro.

"Зазвичай опалювальний сезон закінчується 15 квітня, але цього року, зважаючи на плюсову температуру, це відбудеться наприкінці березня", - зауважив Чернишов.

За його словами, Україна цьогоріч спокійно пройшла опалювальний сезон.

"Ми засвоїли уроки 2022 року, коли восени зазнали масованих атак з боку Росії, і підготувалися. Наша енергосистема дуже надійна. Але це не означає, що росіяни не намагалися атакувати нашу інфраструктуру щодня", - підкреслив очільник "Нафтогазу"

Нагадаємо, рішення про початок та припинення опалювального сезону приймає місцева влада залежно від середньої температури повітря.

Опалення вмикають, якщо протягом трьох діб температура тримається у діапазоні 8 градусів. Також його можуть вимкнути, якщо повітря прогріється за вищевказану позначку.

Зауважимо, тарифи на газ та тепло у 2024 році залишаються незмінними через дію мораторію на підвищення цих тарифів до кінця воєнного стану. Ціна на газ для населення за фіксованим тарифом “Нафтогаза” складає 7,96 гривні/кубометр з ПДВ.