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Нафтогаз: Україна цьогоріч спокійно пройшла опалювальний сезон

20.03.2024 / 16:25
Опалювальний сезон в Україні цього року завершиться наприкінці березня через плюсову температуру повітря, а не 15 квітня, як було заплановано.

Про це заявив голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов в інтерв’ю виданню Le Figaro.

"Зазвичай опалювальний сезон закінчується 15 квітня, але цього року, зважаючи на плюсову температуру, це відбудеться наприкінці березня", - зауважив Чернишов.

За його словами, Україна цьогоріч спокійно пройшла опалювальний сезон.

"Ми засвоїли уроки 2022 року, коли восени зазнали масованих атак з боку Росії, і підготувалися. Наша енергосистема дуже надійна. Але це не означає, що росіяни не намагалися атакувати нашу інфраструктуру щодня", - підкреслив очільник "Нафтогазу"

Нагадаємо, рішення про початок та припинення опалювального сезону приймає місцева влада залежно від середньої температури повітря.

Опалення вмикають, якщо протягом трьох діб температура тримається у діапазоні 8 градусів. Також його можуть вимкнути, якщо повітря прогріється за вищевказану позначку.

Зауважимо, тарифи на газ та тепло у 2024 році залишаються незмінними через дію мораторію на підвищення цих тарифів до кінця воєнного стану. Ціна на газ для населення за фіксованим тарифом “Нафтогаза” складає 7,96 гривні/кубометр з ПДВ.

Нафтогаз, Чернишов
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