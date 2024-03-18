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Мінфін: Підписана угода про участь України в програмі ЄС щодо боротьби із шахрайством

21.03.2024 / 10:12
Міністр фінансів України Сергій Марченко та єврокомісар із питань бюджету та адміністрування Йоханнес Хан 20 березня 2024 року підписали Угоду між Україною та Європейським Союзом про участь України в програмі ЄС щодо боротьби із шахрайством.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

У міністерстві зазначають, що метою цієї програми є захист фінансових інтересів Європейського Союзу шляхом підтримки зусиль у боротьбі з шахрайством і корупцією, що впливають на бюджет ЄС, підтримка взаємодії між адміністративними органами держав-членів ЄС, забезпечення належного виконання законодавства з митних та сільськогосподарських питань.

Таким чином, підписана Угода між Україною та ЄС сприятиме: запобіганню та боротьбі з шахрайством, корупцією та будь-якою іншою незаконною діяльністю, що впливає на фінансові інтереси України та ЄС, покращенню процесів звітування про можливі порушення щодо коштів ЄС та реалізації інструментів оперативного обміну адміністративною інформацією між Україною та ЄС в митних та сільськогосподарських справах.

“Із кожним днем Україна стає все ближчою до членства в ЄС. Приєднання до Програми щодо боротьби із шахрайством є ще одним важливим кроком для зміцнення співпраці з Європейським Союзом, а також побудови надійних та прозорих відносин. Уряд України абсолютно відданий меті Програми та готовий посилювати співпрацю для запобігання будь-яких порушень, які шкодять фінансовим інтересам як ЄС, так і України”, — сказав Марченко.

Марченко, Мінфін
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