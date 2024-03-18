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Рада має намір реформувати фінансування вищої освіти

21.03.2024 / 12:16
Верховна Рада має намір реформувати фінансування вищої освіти.

За законопроєкт № 10399 за основу проголосували 234 депутата за мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Згідно з ним, громадяни України можуть здобувати вищу освіту на кожному її рівні за державним або регіональним замовленням чи за кошти фізичних або юридичних осіб з повною або частковою оплатою навчання за рахунок державних грантів на оплату послуг з навчання для здобуття вищої освіти у випадку якщо особа здобуває вищу освіту на такому її рівні вперше за рахунок зазначених в цьому абзаці джерел фінансування.

Соціальна підтримка здобуття освіти, зокрема, виплата соціальних стипендій, чітко прив’язується до "фінансово-майнового стану родини".

вища освіта
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