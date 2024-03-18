Державний центр зайнятості: Кількість зареєстрованих безробітних чоловіків в Україні значно зменшилася

Про це повідомила директорка Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

Вона нагадала, що за різними оцінками, понад 6 мільйонів українців перебувають за кордоном. Переважна більшість цих людей - це працездатне населення.

"Вони потенційно могли бути нашими "клієнтами", могли бути серед безробітних, яким ми шукали б роботу в Україні. Також дуже велика кількість людей мобілізована до ЗСУ. На сьогодні зменшилась кількість реєстрацій чоловіків. Якщо до повномасштабного вторгнення серед безробітних було 55% жінок, 45% чоловіків, то на сьогодні в нас 77%, а в деяких регіонах 80% - це жінки", - зауважила Жовтяк.

Вона констатувала, що статистика зареєстрованих безробітних сьогодні не відображає реального стану безробіття.

"Водночас можна сказати, що в Україні робота є. І це дуже наочно видно зі збільшеної кількості вакансій. Крім того, на сьогодні зростає кількість зареєстрованих безробітних за рахунок того, що звертаються внутрішньо переміщені громадяни", - підкреслила Жовтяк.