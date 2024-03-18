Войти | Зарегистрироваться
01:40

суббота,
23 марта
Онлайн
Зеленський: Жодної легітимності в імітації російських виборів немає і бути не може
Країна
Зеленський: Жодної легітимності в імітації російських виборів немає і бути не може
Зеленський: На війні проти росії загинули 31 тисяча українських військових
Країна
Зеленський: На війні проти росії загинули 31 тисяча українських військових
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Тарасюк: 2 квітня розпочне роботу міжнародний Реєстр збитків, завданих агресією рф проти України

22.03.2024 / 10:12
У Раді Європи наразі відбувається дискусія щодо перетворення її на дипломатичну платформу для розв'язання питання щодо спецтрибуналу за злочин агресії росії.

Про це заявив постійний представник України при Раді Європи Борис Тарасюк під час онлайн-виступу на XVI Київському безпековому форумі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні про діалог (з росією – ред.) у Раді Європи ніхто не говорить. Сьогодні в Раді Європи всі – а це 46 країн-членів - об’єдналися навколо ідеї, яким чином забезпечити відповідальність агресора і шляхом компенсації за завдані збитки, і шляхом покарання за злочин агресії російського політичного і військового керівництва», - сказав Тарасюк.

Він нагадав, що 2 квітня розпочне роботу міжнародний Реєстр збитків, завданих агресією рф проти України, який прийматиме заяви на компенсацію збитків.

«Але це лише перший крок. За ним має йти два інших кроки – створення компенсаційної комісії і компенсаційного фонду», - зауважив дипломат.

Тарасюк також поінформував, що зараз працює коаліція з понад 40 країн, які зустрічаються неформально і обговорюють фундаментальні питання щодо принципів створення спецтрибуналу за злочин агресії росії.

«Тут виявилося значно більше проблем, аніж у питанні компенсаційного механізму. Але цими днями якраз відбуваються дискусії, які, я впевнений, приведуть до того, що Рада Європи запросить бути дипломатичною платформою для вирішення питання щодо спецтрибуналу. Одна з версій полягає в тому, щоб Рада Європи уклала угоду з Україною про створення такого спеціального трибуналу. Але це питання ще остаточно не вирішено», - зазначив постпред України при Раді Європи.

Тарасюк
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
22 марта
21 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.