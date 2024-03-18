Тарасюк: 2 квітня розпочне роботу міжнародний Реєстр збитків, завданих агресією рф проти України

Про це заявив постійний представник України при Раді Європи Борис Тарасюк під час онлайн-виступу на XVI Київському безпековому форумі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні про діалог (з росією – ред.) у Раді Європи ніхто не говорить. Сьогодні в Раді Європи всі – а це 46 країн-членів - об’єдналися навколо ідеї, яким чином забезпечити відповідальність агресора і шляхом компенсації за завдані збитки, і шляхом покарання за злочин агресії російського політичного і військового керівництва», - сказав Тарасюк.

Він нагадав, що 2 квітня розпочне роботу міжнародний Реєстр збитків, завданих агресією рф проти України, який прийматиме заяви на компенсацію збитків.

«Але це лише перший крок. За ним має йти два інших кроки – створення компенсаційної комісії і компенсаційного фонду», - зауважив дипломат.

Тарасюк також поінформував, що зараз працює коаліція з понад 40 країн, які зустрічаються неформально і обговорюють фундаментальні питання щодо принципів створення спецтрибуналу за злочин агресії росії.

«Тут виявилося значно більше проблем, аніж у питанні компенсаційного механізму. Але цими днями якраз відбуваються дискусії, які, я впевнений, приведуть до того, що Рада Європи запросить бути дипломатичною платформою для вирішення питання щодо спецтрибуналу. Одна з версій полягає в тому, щоб Рада Європи уклала угоду з Україною про створення такого спеціального трибуналу. Але це питання ще остаточно не вирішено», - зазначив постпред України при Раді Європи.