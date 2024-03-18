У "Львівському арсеналі" відмовилися коментувати невиконання контракту з МО України

Директор компанії "Львівський арсенал" Юрій Збітнєв та його заступник Василь Сахненко відмовилися коментувати невиконання контракту з Міністерством оборони на постачання 100 тисяч мінометних пострілів для українських військових, передає УНН.

Сахненко у відповідь на пропозицію УНН про проведення інтерв’ю повідомив, що не хоче спілкуватися до закінчення слідства.

Збітнєв, своєю чергою, послався на те, що "з контрактом відбуваються дивні речі", тому поки не готовий спілкуватися.

Нагадаємо, ще восени 2022 року Міністерство оборони України та компанія "Львівський арсенал" підписали контракт на постачання 100 тисяч мінометних пострілів на суму майже 1,4 млрд гривень. Контрагентом для постачання боєприпасів із заводу Elmech у Хорватії виступила словацька компанія SEVOTECH, яку представляє Олексій Хорошаєв.

Збройні сили України досі не отримали боєприпаси за цим контрактом. Міноборони намагалося повернути кошти, проте й цього поки не вдалося зробити, адже більша їх частина – 818 млн гривень – заарештовані в межах кримінального провадження на рахунках компанії "Львівський арсенал". Іншу частину коштів - 30% від суми, перерахованої МОУ на рахунки "Львівського арсеналу", - українська компанія перевела за кордон, як передоплату.

У січні 2024 року правоохоронці провели обшуки у справі контракту зі "Львівським арсеналом" і оголосили пʼять підозр, зокрема Збітнєву і Сахненку.

Редакція УНН розібралася у хронології підписання контракту між МОУ та "Львівським арсеналом" і звернулася з пропозицією інтерв’ю до всіх фігурантів.

Один з фігурантів справи, представник компанії-контрагента SEVOTECH Олексій Хорошаєв зараз активно спілкується з західними ЗМІ і погодився поспілкуватися з журналістами УНН. В інтерв’ю він стверджує, що боєприпаси на 30%, які "Львівський арсенал" перерахував на рахунки SEVOTECH, насправді є, але їх ніхто не хоче привозити в Україну.

Його слова підтвердилися і документами, наданими адвокатами ще одного фігуранта справи, колишнього чиновника МОУ Олександра Лієва під час судового засідання 15 березня.

"Попри арешт коштів вони (SEVOTECH і "Львівський арсенал" - ред.) намагаються в межах отриманої суми (30%, які перерахував "Львівський арсенал" на рахунки SEVOTECH – ред.) поставити відповідну кількість снарядів, а саме – це угода на 30 тисяч снарядів. І наступний документ - це імпортна ліцензія на поставку снарядів з Болгарії… Після цього кошти (що лишилися на рахунках "Львівського арсеналу" – ред.) були заморожені, навіть не було можливості оплатити доставку тих 30 тисяч снарядів і, відповідно, 30 листопада (2023 року - ред.) компанія SEVOTECH – це повідомляється у листі (який захист отримав від МОУ – ред.) – повідомляє, що снаряди в Болгарії і готові до поставки", - сказав під час судового засідання адвокат Маркіян Бем.

За його словами, у "Львівського арсеналу" на той час не було коштів на здійснення поставки снарядів з Болгарії в Україну, тому компанія SEVOTECH самостійно перевезла 7 тисяч боєприпасів у листопаді, грудні 2023 року та січні 2024 року із Болгарії до Словаччини. Адвокат підкреслив, що таким чином компанії намагалися всіма силами поставити снаряди в Україну.